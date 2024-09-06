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Дороги и транспорт На улице Большевистской собралась пробка — она растянулась более чем на 3 километра

На улице Большевистской собралась пробка — она растянулась более чем на 3 километра

Дорожную ситуацию в мегаполисе оценивают в 6 баллов

1 798
12 комментариев

Заторы образовались и на многих других улицах города

Сегодня утром, 6 сентября, на улице Большевистской образовалась длинная пробка. Её длина составляет более 3 километров.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», затор растянулся от часовни «Поклонный крест» до ресторана «Бургер Кинг Авто».

Дорожная ситуация в городе сейчас оценивается в 6 баллов. Помимо улицы Большевистской, пробки образовались на улицах Лобова, Выборной, Бронной, Кирова, а также на Октябрьском мосту.

Ранее НГС писал о том, что новосибирцы ждут полноценную развязку на Советском шоссе, чтобы избавиться от пробок.

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Новосибирск Пробки Заторы Большевистская Дороги
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Комментарии
13
282319457
6 сентября 2024, 08:40
Без выделенной полосы для ОТ с камерами там проблему не решить. Так же нужны "перехватывающие" парковки возле станций электричек. Есть еще утопичные сценарии, о них можно даже не говорить (метро до академ-городка или скоростной трамвай).
Гость
6 сентября 2024, 08:58
Все из церкви в ресторан поехали, вот и пробка! Кайфожоры ловят кайф свой утренний.
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