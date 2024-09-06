На улице Большевистской собралась пробка — она растянулась более чем на 3 километра

Сегодня утром, 6 сентября, на улице Большевистской образовалась длинная пробка. Её длина составляет более 3 километров.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», затор растянулся от часовни «Поклонный крест» до ресторана «Бургер Кинг Авто».
Дорожная ситуация в городе сейчас оценивается в 6 баллов. Помимо улицы Большевистской, пробки образовались на улицах Лобова, Выборной, Бронной, Кирова, а также на Октябрьском мосту.
Ранее НГС писал о том, что новосибирцы ждут полноценную развязку на Советском шоссе, чтобы избавиться от пробок.