«Снова нужен капремонт»: мэрия — про ямы на Толмачевском шоссе, где уже дважды работал подрядчик

Ямы создают на дороге аварийные ситуации Источник: читательница НГС











В мэрии Новосибирска сообщили, что на разломанный участок дороги на Толмачевском шоссе уже дважды выходил работать подрядчик. При этом, дорога снова нуждается в капитальном ремонте.

Ранее о проблемном отрезке дороги НГС сообщали местные автомобилисты. По их словам, чтобы проехать по трассе, нужно выезжать на середину, создавая аварийные ситуации.

Дорога разрушена в районе остановок «Машкомплект», «Склады» и «Тарная база» Источник: Скриншот 2ГИС











– По информации администрации Ленинского района, автомобильная дорога по Толмачевскому шоссе действительно находится в неудовлетворительном техническом состоянии, требуется капитальный ремонт дорожного полотна на отдельных участках, – отметили в мэрии.

Там сообщили, что эту дорогу в 2020 году ремонтировала подрядная организация ООО «ДорСтройФлот». В 2023 году подрядчик устранял дефекты по гарантийным обязательствам. Также в 2023 году дорогу ремонтировали на участке от Толмачевского кольца до здания на улице Толмачевской, 39 Б.

Подрядчик ремонтировал этот участок дороги в 2020 году Источник: Скриншот 2ГИС











Общество с ограниченной ответственностью «ДорСтройФлот» — действующее предприятие, зарегистрированное в мае 2007 года в Новосибирске. Директор и учредитель — Илья Никитин (100%). Предприятие занимается, в том числе, строительством, а также производством прочих отделочных и завершающих работ. На конец 2023 года предприятие заработало 21,6 миллиона рублей, чистая прибыль составила 107 тысяч. Регулярный участник госзакупок. Всего ООО заключило 42 контракта на 1 миллиард рублей в сфере строительства и ремонта.

25 апреля 2024 года дорогу обследовали по гарантии и нашли дефекты конструктивных элементов. Подрядчик их устранил. Сейчас в мэрии решают вопрос о выделении дополнительных денег из бюджета, чтобы снова ремонтировать Толмачевское шоссе.

— Ищем средства на ремонт дороги на участке от Толмачевского шоссе, 33 к. 1 до Толмачевского шоссе, 45/6 и от улицы Рокоссовского, 2а до Толмачевского шоссе, 63/2. МКУ Новосибирска «ДЭУ № 3» выполняют там поддерживающий ямочный ремонт, — отметили в городской администрации.

В бюджете ищут деньги на ремонт участка от Толмачевского шоссе, 33 к. 1 до Толмачевского шоссе, 45/6 Источник: Скриншот 2ГИС Также требуется ремонт от улицы Рокоссовского, 2а до Толмачевского шоссе, 63/2 Источник: Скриншот 2ГИС

Корреспондент НГС направила также запрос в ООО «ДорСтройФлот» с просьбой пояснить, почему, несмотря на ремонт в 2020 году и исправление недочетов по гарантии дорожное полотно снова пришло в негодность. Ответ мы опубликуем сразу, как его получим.