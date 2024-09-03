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Дороги и транспорт подробности «Снова нужен капремонт»: мэрия — про ямы на Толмачевском шоссе, где уже дважды работал подрядчик

«Снова нужен капремонт»: мэрия — про ямы на Толмачевском шоссе, где уже дважды работал подрядчик

В администрации Ленинского района подтвердили, что дорога действительно находится в неудовлетворительном техническом состоянии

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Ямы создают на дороге аварийные ситуации

В мэрии Новосибирска сообщили, что на разломанный участок дороги на Толмачевском шоссе уже дважды выходил работать подрядчик. При этом, дорога снова нуждается в капитальном ремонте.

Ранее о проблемном отрезке дороги НГС сообщали местные автомобилисты. По их словам, чтобы проехать по трассе, нужно выезжать на середину, создавая аварийные ситуации.

Дорога разрушена в районе остановок «Машкомплект», «Склады» и «Тарная база»

– По информации администрации Ленинского района, автомобильная дорога по Толмачевскому шоссе действительно находится в неудовлетворительном техническом состоянии, требуется капитальный ремонт дорожного полотна на отдельных участках, – отметили в мэрии.

Там сообщили, что эту дорогу в 2020 году ремонтировала подрядная организация ООО «ДорСтройФлот». В 2023 году подрядчик устранял дефекты по гарантийным обязательствам. Также в 2023 году дорогу ремонтировали на участке от Толмачевского кольца до здания на улице Толмачевской, 39 Б.

Подрядчик ремонтировал этот участок дороги в 2020 году

Общество с ограниченной ответственностью «ДорСтройФлот» — действующее предприятие, зарегистрированное в мае 2007 года в Новосибирске. Директор и учредитель — Илья Никитин (100%). Предприятие занимается, в том числе, строительством, а также производством прочих отделочных и завершающих работ. На конец 2023 года предприятие заработало 21,6 миллиона рублей, чистая прибыль составила 107 тысяч. Регулярный участник госзакупок. Всего ООО заключило 42 контракта на 1 миллиард рублей в сфере строительства и ремонта.

25 апреля 2024 года дорогу обследовали по гарантии и нашли дефекты конструктивных элементов. Подрядчик их устранил. Сейчас в мэрии решают вопрос о выделении дополнительных денег из бюджета, чтобы снова ремонтировать Толмачевское шоссе.

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— Ищем средства на ремонт дороги на участке от Толмачевского шоссе, 33 к. 1 до Толмачевского шоссе, 45/6 и от улицы Рокоссовского, 2а до Толмачевского шоссе, 63/2. МКУ Новосибирска «ДЭУ № 3» выполняют там поддерживающий ямочный ремонт, — отметили в городской администрации.

В бюджете ищут деньги на ремонт участка от Толмачевского шоссе, 33 к. 1 до Толмачевского шоссе, 45/6

Также требуется ремонт от улицы Рокоссовского, 2а до Толмачевского шоссе, 63/2

Корреспондент НГС направила также запрос в ООО «ДорСтройФлот» с просьбой пояснить, почему, несмотря на ремонт в 2020 году и исправление недочетов по гарантии дорожное полотно снова пришло в негодность. Ответ мы опубликуем сразу, как его получим.

Ранее НГС писал о том, как выглядят ямы на Димитровском мосту, из-за которых стоит полгорода. Мы сделали об этом фоторепортаж.

ПО ТЕМЕ
Ямы Толмачевское шоссе Ремонт дорог
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Комментарии
30
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3 сентября 2024, 11:26
Нужны посадки этих негодяев, которые посмели урвать выделенные деньги
За державу обидно!
3 сентября 2024, 11:46
Бригада следователей нужна нашей мэрии,обязательно из столицы и обязательно с полномочиями ,как когда то было с бригадой Гдляна,чтобы копнули всё,начиная от строительства метро,капремонта Димитровского моста по нацпроекту в 2018году и 1500квартир во времена Городецкого и заканчивая сегодняшними стройками и ремонтами мостов,дорог,теплотрасс,распродажи земли нашим расцветаям,выдачи разрешений на точечное строительство и остальное,что больше уже терпеть нельзя!
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