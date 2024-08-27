«Можно разорвать колеса»: автомобилистка показала, как выглядит асфальт на Толмачевском шоссе

Водители рискуют каждый раз, чтобы проехать участок Источник: читательница НГС Маргарита











На Толмачевском шоссе в Ленинском районе Новосибирска автомобилисты вынуждены ездить посредине дороги, так как дорога испещрена кочками и ямами.

— В районе остановок «Машкомплект», «Склады», «Тарная база» на дороге сделали тротуар, а основная дорога пришла в ужасное состояние. Там образовались огромные ямы, которые каждый раз дождем размывает еще больше, — отметила читательница НГС Маргарита.

По словам женщины, дорогу ремонтировать пока не планируют Источник: читательница НГС Маргарита Сбоку по дороге нельзя проехать Источник: читательница НГС Маргарита

Сибирячка добавила, что по дороге проехать можно только посередине, но когда едут встречные машины, создаются аварийные ситуации.

– Ямы такой глубины, что можно просто разорвать колеса автомобиля, – заключила Маргарита.

На фото видны глубокие ямы и лужи сбоку у дороги. Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать происходящее на Толмачевском шоссе. Комментарий мы опубликуем, когда его получим.

Ранее НГС писал о том, что депутат отремонтировал дорогу, а качество работы возмутило жителей. По мнению людей, асфальт в проблемном месте положили плохо.