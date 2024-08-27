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Дороги и транспорт подробности «Можно разорвать колеса»: автомобилистка показала, как выглядит асфальт на Толмачевском шоссе

«Можно разорвать колеса»: автомобилистка показала, как выглядит асфальт на Толмачевском шоссе

По словам местных жителей, ехать водителям приходится посреди дороги

2 309
23 комментария

Водители рискуют каждый раз, чтобы проехать участок

На Толмачевском шоссе в Ленинском районе Новосибирска автомобилисты вынуждены ездить посредине дороги, так как дорога испещрена кочками и ямами.

— В районе остановок «Машкомплект», «Склады», «Тарная база» на дороге сделали тротуар, а основная дорога пришла в ужасное состояние. Там образовались огромные ямы, которые каждый раз дождем размывает еще больше, — отметила читательница НГС Маргарита.

По словам женщины, дорогу ремонтировать пока не планируют

Сбоку по дороге нельзя проехать

Сибирячка добавила, что по дороге проехать можно только посередине, но когда едут встречные машины, создаются аварийные ситуации.

– Ямы такой глубины, что можно просто разорвать колеса автомобиля, – заключила Маргарита.

На фото видны глубокие ямы и лужи сбоку у дороги. Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать происходящее на Толмачевском шоссе. Комментарий мы опубликуем, когда его получим.

Ранее НГС писал о том, что депутат отремонтировал дорогу, а качество работы возмутило жителей. По мнению людей, асфальт в проблемном месте положили плохо.

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Яма Дорога Ремонт Асфальт Водители
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Комментарии
24
Тахирыч
27 августа 2024, 15:18
Зато по Толмачево наложили полтора десятка лежачих полицейских, даже на светофорах, не взирая ни на какие ГОСТы, на это деньги нашли.
Поддерживаю
27 августа 2024, 15:37
Мэрия ответит - спасибо что напомнили, мы обязательно вмешаемся в эту вопиющую ситуацию и поставим там знаки ограничения скорости в 30 км и знаки неровности на дороге, а ремонт в этом году там не запланирован и всего вам доброго и хорошего, денег нет но вы держитесь! (с)
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