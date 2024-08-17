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Дороги и транспорт «Навалили кучу»: депутат отремонтировал дорогу — качество работы возмутило жителей

«Навалили кучу»: депутат отремонтировал дорогу — качество работы возмутило жителей

По мнению людей, асфальт в проблемном месте положили плохо

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70 комментариев
Жителям Советского района не понравилось качество ремонта дороги

Жители Новосибирска возмутилась качеством ремонта дороги на улице Экваторной, 18 в Советском районе. По словам неравнодушной сибирячки Олеси, дорогу отремонтировал депутат по наказу местных жителей. Об этом женщина рассказала НГС.

— Несколько дней в Советском районе проходил поквартирный обход от депутата Курочкина. Помощники депутата спрашивали жителей района о том, какая помощь в благоустройстве необходима. Все в один голос говорили, что необходим ремонт дороги. Чуть позже жители района увидели эти «благоустройства» от депутата Курочкина. Ямы неровно засыпали дорожно-строительной смесью, а сверху оставили надпись «Курочкин Фрунзе для вас». В такой помощи жители района не нуждались. Они навалили кучу, — считает местная жительница Олеся.

Дмитрий Курочкин — депутат Законодательного собрания Новосибирской области от фракции ЛДПР. Относится к 35 округу. Начал свои полномочия в феврале 2022 года. Состоит в комитете по транспортной, промышленной и информационной политике, в комиссиях по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции.

Андрей Фрунзе — директор автономной некоммерческой организации «Развитие» социальных инициатив общества.

На фото видны действительно неаккуратно уложенные слои асфальта. Частично выбоины и трещины остались. При этом, поверх свежего слоя надпись «Курочкин Фрунзе Для вас».

Свои послания депутат и директор АНО оставили на двух участках дороги

Корреспондент НГС обратилась в приемную депутата Законодательного собрания Новосибирской области Дмитрия Курочкина и директора автономной некоммерческой организации «Развитие» социальных инициатив общества Андрея Фрунзе (приемная у них общая). Секретарь сообщила, что депутат и директор АНО находятся на обучении, а с НГС свяжутся их помощники. За несколько дней ни один из помощников так и не связался с корреспондентом НГС. В случае, если удастся получить от депутата и директора АНО комментарии, мы опубликуем их ниже.

Ранее НГС писал о том, что читатели НГС нашли виновных в затянувшемся ремонте Первомайского сквера. Новосибирцы ждут завершения работ с прошлого года

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Ремонт дороги Депутат Асфальт Курочкин Фрунзе
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Комментарии
70
aonmaster
17 августа 2024, 11:01
Написано неверно - не депутат отремонтировал, а по инициативе депутата за народные же деньги так отмыли бабла на ремонте дорог, что стало ещё хуже :-)
Галинка
17 августа 2024, 11:25
И это люди - Курочкин и Фрунзе - с военным образованием во время СВО рисуют на асфальте...
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