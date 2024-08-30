«С удивлением узнал, что есть расписание»: новосибирцы — об автобусах-призраках, которых никак не могут дождаться

Некоторые новосибирцы предлагают свои варианты решения проблемы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жители Новосибирска в комментариях активно обсуждают статью НГС об автобусах-призраках, которых практически невозможно дождаться на остановках. Какая-то часть горожан выражает максимальное недовольство происходящим, другие же относятся к этой ситуации с юмором. НГС собрал самые интересные комментарии, которые сибиряки оставили под материалом.

Основная часть новосибирцев возмущена этой ситуацией — люди требуют решить проблемы с транспортом:

— С удивлением узнал, что оказывается есть расписание. По личным наблюдениям — как хотят, так и едут, но к вечеру чаще просто не едут, — пишет пользователь с ником 255605391.

— Пожалуйста, освещайте постоянно проблемы с транспортом. Потому что какой-то ужас, как работает городской транспорт, — просит Гость.

— Раньше приходилось ездить на 31-м автобусе, я называла его автобус-призрак. Ходил он раз в полгода. За 15 лет ничего не изменилось, — возмущается пользователь с ником 282529073.

Есть и новосибирцы, которые относятся к ситуации с иронией:

— В новых троллейбусах «Горожанка» на маршруте №8 внедрили высокие технологии – заклеили терминалы оплаты бумажкой с надписью: «Не работает» и пустили по салону кондуктора. Все новое – это хорошо забытое старое, — шутит Почётный гражданин Левосибирска.

— Ну не хотят работать – что пристали? Делаю что хочу и мне на всех наплевать – невыгодно. Так все и живут, — иронизирует Гость.

— Автобус №75, и правда, как мираж. Большая удача ждёт того, кто его увидит, — пишет еще один комментатор.

Помимо возмущений и иронии, новосибирцы предлагают свои варианты решения проблем с транспортом:

— Единственная мера — это полностью муниципальный транспорт с оптимальным финансированием, тогда и спрашивать можно будет с администрации, а так — балаган. Транспорт должен ездить и работать точно по расписанию, с раннего утра до позднего вечера, — предлагает один из комментаторов.

— Да не должен быть общественный транспорт прибыльным, он во всем мире дотационный, но в мэрии, видимо, об это не знают и удивляются, что никто не берет маршруты, — пишет Гость.

— Надо вводить больше маршруток, они очень выручают. Надежд на развитие муниципального транспорта нет никаких. Он неудобен, неповоротлив, невыгоден никому, — выражает мнение новосибирец.