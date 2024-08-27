Строители четвертого моста вернули третью полосу на проезде Энергетиков

Готовность развязок на левом берегу приближается к 80% Источник: ГК «ВИС»











В Новосибирске увеличили число полос на проезде Энергетиков, сейчас водителям доступно три полосы. Ранее машины могли передвигаться только по двум полосам. Как сообщили в группе «ВИС», еще две полосы откроют после запуска движения через тоннель в створе на улице Станиславского.

— Здесь завершена укладка дорожной одежды, выполнены работы по устройству временной контактной сети троллейбусов, — пояснили в компании.

Также на левом берегу продолжаются работы по строительству подпорных стен на съезде № 8, который ведет в сторону улицы Ватутина. Как уточнил концессионер, готовность развязок на левом берегу четвертого моста приближается к 80%.

Правобережные транспортные развязки уже готовы на 89%, в ближайшее время ожидается запуск движения на последнем третьем съезде. Сейчас на строительстве четвертого моста задействовано более 430 рабочих.

Ранее мэрия Новосибирска продлила срок действия разрешения на строительство четвертого моста. Документ действует до 6 декабря 2025 года.