«Нет своей тачки — не рожай»: новосибирцы ответили на возмущение сибирячек о проблемах с детским тарифом в такси

Таксисты заявили, что детский тариф им не выгоден Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Водители такси ответили на возмущение сибирячек о том, насколько трудно вызвать машину по детскому тарифу. Пассажиры заявили, что уехать с детьми стало почти невозможно.

Таксисты заявили, что им подобные поездки не выгодны, а пассажирки часто ведут себя не самым приятным образом.

— Я водитель такси. Всегда удивляет — зачем кормить ребёнка в поездке. Сделаешь замечание, даже не замечание, я говорю поссажирам: «Пожалуйста, в поездке не кормите ребёнка». Ставят плохую оценку, а то и вовсе хамят или откровенно ругаются! Говорят, что ребёнок есть хочет! Ну, а когда в туалет захочет тоже в поездке свои дела сделает? Доплата всего тридцать рублей. Ну зачем мне такие пассажиры? Наркам я легко всё объясню в пару слов. В поездке с детьми мамочки очень часто просят выключить кондиционер — ребёнок простынет! Но на улице жара — кондёр единственное спасение! Я за всё лето не простыл, и они за двадцать минут не простынут, доедут в комфорте. А вот мне от жары за весь день реально плохо. Такси это не в офисе сидеть. Там доплата за детский тариф всего тридцать рублей. И зачем мне эти поездки, — недоумевает таксист.

— Навряд ли таксист может иметь все кресла на все размеры. У меня трое детей и все разного возраста. В моем гараже стопка этих кресел и колясок уже. С другой стороны такси должно быть приравнено к общественному транспорту (как автобус) и не требовать обязательных кресел (так в других странах), — уверен читатель. — А вообще не понимаю истерию кататься на такси. У меня была своя машина, когда дети были маленькими, но до поликлиники ходили либо на санках, либо с коляской (4 остановки). Нет вообще проблем передвижения с ребенком даже без машины.

— Сам уже больше двух лет в такси, езжу на джаке j7, с детьми стараюсь возить всегда, но недавно отказал потому что: «Мы на руках подержим, он же спит». Ответил, что или в кресле или никак. Выслушал столько в свою сторону матом, вот вам и детский тариф... Я 14 лет вожу безаварийно, а тут такие сами нервы портят на ровном месте «царьки», — недоволен водитель такси.



— Что за скулеж? Думать нужно было, когда рожала. Никто вам ничего не должен. Нет своей тачки — не рожай, — заявил один из читателей.



— Мамочки сами виноваты. Они жалуются на водителей — им закрывают детский тариф на 6 месяцев, — утверждает пользователь.



— За детский тариф доплата примерно 40 рублей, зато времени на его осуществление значительно больше. Во-первых, такие пассажиры долго выходят, долго усаживаются. Водителю постоянно приходится выходить из-за руля и помогать пристегнуть ребенка. Я долго работал на детском тарифе, да он подороже, но с учетом прошедшего времени понял, что не выгодно. Работая просто на экономе, делаешь заказы быстро, нонстоп, — отметил таксист.



Часть новосибирцев все же заступились за возмущенных недоступностью такси женщин.

— Какая ненависть к мамам с детьми и при этом: «Рожайте, люди»! Ситуации бывают разные и люди бывают разные. А таксисты в принципе ненавидят любых пассажиров, если почитать статьи и компентарии. Мне обычно попадаются вполне адекватные и вежливые водители такси, — уверен читатель.

— Меня просто поражает, насколько равнодушно и даже злобно настроены комментаторы к детям! Когда это произошло? Что изменилось? Раньше в России любили детей, понимали проблемы родителей, понимали, как это непросто — растить детей! А сейчас все как взбесились — дети и мамочки им не угодили! Жуть! Я сына вырастила без такси, на автобусах и пешком, в детский центр через полгорода лечить возила. Ничего в этом хорошего нет! А вам кресло жалко и обивку. А детей и матерей не жалко. Не хочу своему сыну такого сообщества, — отметила читательница НГС



— Я ни разу не кормила своего сына в машине, максимум давала просто глоток обычной воды. Мы ничего не проливали, приучила ножками не касаться сидений или снимала ботинки, когда был маленький. Он воспитанный, всегда здоровается и благодарит за поездку. Но мы столько раз получали отказ, и опаздывали в театр или больницу, что теперь такси почти не вызываю, в том числе, когда еду одна. Так что вы не одни, мы тоже недовольны и вам не объяснить, что порой врача полгода ждёшь нужного и не попадаешь на прием. Лучше уж я своим ходом заранее, за два часа, чем с вами. Риски не только у вас. Всего доброго и всегда приятных пассажиров, — обратилась женщина к таксистам.



— Мне от дома по лестнице на Димитровский надо лезть, ее чистят не всегда, потом 30 минут на ветру ждёшь автобус из круга ада до Красного факела. Проще такси пару остановок в пробке проехать, иначе к театру ребенок вареный, — отметила пользовательница.



— Вы на пазиках, которые в Новосибирске являются общественным транспортом, попробуйте с коляской проехать... А ещё можно в час пик. В такой транспорт не каждая коляска войдёт. Или в электричку со ступеньками зайти с коляской без помощи посторонних, с ребёнком без своей машины сейчас в Новосибирске очень сложно перемещаться, — уверена читательница.



— Детский тариф — это днище! Как хорошо, что ребенок вырос и можно ехать на взрослом. Без разницы какой возраст ребенка указываешь — приезжает таксист с креслом для младенца и как туда засунуть ребенка, который не входит — никого не волнует. На вопрос почему кресло не соответствует указанному возрасту отвечают, что какая вам разница, пусть не пристёгивается, зато не оштрафуют. Так я не для этого ребенка в кресле вожу, а для безопасности! И про бред со своими креслами писать не надо! У нас были всегда свои, в каждой машине установленные, и бустер свой был. Не могли вызвать детский тариф и уехать в аэропорт, вызвали в итоге взрослый. Вышли со своим бустером, водитель отказался ехать, так как не работает по детскому тарифу, про какие-то страховки начал рассказывать в итоге ещё минут 30 вызывали. В общем у водителей детский тариф для повышенной стоимости и вместо нормальных кресел — лохматень с «Авито», сломанная без ремней. В итоге для ребенка ехать в этих креслах опаснее, чем без него, — уверена Qsy



В Новосибирске выросли цены на такси. Горожане жалуются, что даже короткие поездки сейчас могут стоить 600–800 рублей. Журналистка НГС узнала у экспертов, почему такси сейчас стало роскошью и навсегда ли с нами такие цены.

