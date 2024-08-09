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Дороги и транспорт проблема Импортозамещение отменяется? Аэрофлот подал в суд на производителя российских самолетов Superjet-100 и МС-21

Импортозамещение отменяется? Аэрофлот подал в суд на производителя российских самолетов Superjet-100 и МС-21

Крупнейшая авиакомпания России планировала получить более трехсот отечественных лайнеров к 2030 году

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78 комментариев
Завод по производству отечественных самолетов МС-21 в Новосибирске, принадлежащий ПАО «Яковлев»

В январе 2024 года глава «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил, что к 2030 году крупнейшая авиакомпания России получит 339 новых российских самолетов: 89 Sukhoi Superjet (SJ-100), 210 МС-21 и 40 Ту-214. Это — отечественные аналоги Airbus A320 и Boeing-737. Всего к 2030 году в России планируется произвести тысячу собственных лайнеров: такое заявление сделал Владимир Путин на пресс-конференции в декабре 2023 года.

Однако на днях авиакомпания «Аэрофлот» подала иск к ПАО «Яковлев» — производителю вышеуказанных воздушных судов, входящего в «Объединенную авиационную компанию» (структура «Ростеха»). Об этом стало известно из материалов Арбитражного суда Москвы. При этом подробности не разглашаются: документ пока находится на рассмотрении.

Карточка иска «Аэрофлота» в Арбитражном суде

По планам, первую партию отечественных лайнеров должны были поставить «Аэрофлоту» к концу 2025 года. Среди них: 34 импортозамещенных «суперджета», 18 МС-21 и 11 Ту-214. Кстати, сейчас в парке «Аэрофлота» нет ни одного SJ-100, зато эти лайнеры есть у авиакомпании «Россия»: 78 штук. Напомним, что «Россия» входит в группу компаний «Аэрофлот».


Авиаэксперт Илья Шатилин рассказал MSK1.RU, что без знания деталей иска сложно понять, в чем суть претензий «Аэрофлота» к авиапроизводителю. Тем не менее он поделился своими предположениями по этому поводу:

— В «Аэрофлоте» хотели скорректировать заказ: вместо Ту-214 получить МС-21. Смысл в том, что к тому времени, пока произведут эти Ту-214, они уже будут не нужны — изначально эти «тушки» преподносились как полностью готовая и импортозамещенная модель. А потом оказалось, что ее надо дорабатывать. А смысл ждать доработок, если к моменту окончательного производства это уже будет морально устаревший самолет.

Если вы тридцать лет разваливали авиапром, то за два года восстановить его невозможно.

Ранее на ПАО «Яковлев» уже подавали в суд: в феврале 2024 года крупнейший производитель авиационных газотурбинных двигателей в России «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» потребовал от авиаконструкторского бюро почти 1,7 миллиарда рублей. По версии уфимской компании, именно столько им задолжало ПАО «Яковлев». Однако всё в итоге завершилось досудебным соглашением.

Заслуженный пилот России Юрий Сытник в разговоре с MSK1.RU весьма скептически отнесся к соглашению на поставку новых российских лайнеров, заключенного между «Аэрофлотом» и ПАО «Яковлев». По мнению специалиста, наша промышленность чисто физически не сможет выполнить условия этого контракта. Поэтому ждать массового импортозамещения в воздушной отрасли не стоит.


— У «Аэрофлота» обыкновенные придирки. То они отказываются от Ту-214, потому что там три члена экипажа, а не два, то теперь вот это. Кто дал такое право госкомпании, которая кормится за счет налогоплательщиков? Они подписали соглашение на поставку самолетов, но их фактически нет! России сейчас необходим металл, необходим дюралюминий, необходимы цветные металлы для производства двигателей — этого ничего нет, — поделился своим мнением с MSK1.RU авиаэксперт Сытник.

Путин заявил, что к 2030 году будет тысяча самолетов. Кто подал такую негодную бумагу президенту на стол, чтобы он озвучил ее на весь мир?

— «Объединенная авиационная компания» сначала обещала построить 600 самолетов, потом — 400. Но дай бог, чтобы 40 построили. Чиновники, отвечающие за авиапромышленность, сначала обещают президенту, а потом оказывается пшик, — добавил заслуженный пилот России Сытник.


В судебный скандал попал и другой отечественный авиапроизводитель — ПАО «Ил». Это преемник конструкторского бюро Ильюшина, производившего легендарные штурмовики времен Великой отечественной войны Ил-2. Экс-замглавы компании Андрея Новожилова приговорили к 6 годам колонии за хищение 4,2 миллиона рублей при разработке нового самолета Ил-76 МД-90А (по сути, глубокая модернизация Ил-76, который производят с 1975 года).

Экс-замглавы ПАО «Ил» Андрей Новожилов

Наряду с Андреем Новожиловым осудили бывшего директора Центра проектно-конструкторских технологий МАИ (ЦПКТ) Вячеслава Хвана и экс-начальника планово-диспетчерского отдела ЦПКТ Игоря Титова. Хван получил пять лет колонии, а Титов — 4 года и 6 месяцев условно.

MSK1.RU направил запрос в «Аэрофлот» для выяснения подробностей иска, поданного к ПАО «Яковлев».

В конце 2023 года опытный образец самолета Ил-96–400М совершил первый полет. Ранее мы писали, на чем будем летать, пока МС-21 не пустят в серию. А еще рассказывали, что такое Ту-214 и может ли он выпускаться исключительно с применением российских деталей.

ПО ТЕМЕ
ОАК Авиаэксперт Ту-214 МС-21 Аэрофлот Суперджет-100 Российская авиация Самолет МС-21 Самолетостроение
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Комментарии
79
diver
9 августа 2024, 11:49
Страна победивших презентаций. Главное качество начальства любого уровня - не умение эффективно реализовывать планы, а создать красивую картинку будущего для вышестоящих начальников.
Дед Митрич
9 августа 2024, 11:48
Никаких полностью импортозамещенных суперджетов и МС-21 не было, нет и быть не может. Об этом и в 22-м, и в 23-м году говорили тот же Мантуров, тот же Слюсарь. Максимум, насколько может быть импортозамещен МС-21 или Superjet, — это 90%, ну, с натягом — 95%. Всё равно будут какие-то узлы, агрегаты, детали, компонентная база для электроники, что в России не делалось и не делается, не импортозамещается, — они будут приходить из-за рубежа. Если говорить конкретно про МС-21, то с самолетом сложности, потому что из-за использования импортозамещенных материалов, узлов, агрегатов, деталей и так далее конструкция самолета оказалась перетяжелена на шесть тонн, что просто катастрофа. Этот самолет не удовлетворяет заложенным в нем характеристикам. Коммерческая загрузка у него от этого меньше, дальность полета меньше, скорость полета меньше, высота меньше. Поэтому, пока конструкторы и технологи ОАКа не снимут с МС-21 шесть тонн перетяжеления, ни о каком серийном выпуске речи быть не может. Если самолет не удовлетворяет заложенным в него требованиям, то этот самолет — провал. Вот сейчас МС-21 — это полный провал. И пока они не добьются того, чтобы он удовлетворял заложенным в него параметрам, требованиям и характеристикам, этот самолет не существует. (The Insider, 07.08.2024)
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