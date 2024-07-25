На 30% за год: в Новосибирской области взлетели цены на полет в экономклассе — показываем в картинке

В июле цены на билеты растут из-за сезонных полетов Источник: Иван Митюшёв / 29.RU











В Новосибирской области выросла цена на полеты на самолетах в экономическом классе. По данным Новосибирскстата, на 15 июля средняя цена полета на тысячу километров достигла 7077 рублей.

Цены на полет в самолете растут уже полтора года. В начале 2023 года средняя цена была 2843 рубля, но уже к лету, к июлю, стоимость поднялась до 5012 рублей.

Осенью и зимой 2023 года было небольшое снижение цен Источник: Юрий Орлов











После июля цены немного упали, но в 2024 году с января продолжается рост цен. Уже в мае 2024 года средняя стоимость была 5091 рубля, а в июне — 6082 рубля.



В начале июля в Госдуме начали обсуждать возможность запретить авиакомпаниям бесконтрольно завышать цены на билеты. Их аппетиты будут ограничивать.