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На 30% за год: в Новосибирской области взлетели цены на полет в экономклассе — показываем в картинке

В этом месяце средняя цена полета на тысячу километров достигла 7077 рублей

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4 комментария
В июле цены на билеты растут из-за сезонных полетов

В Новосибирской области выросла цена на полеты на самолетах в экономическом классе. По данным Новосибирскстата, на 15 июля средняя цена полета на тысячу километров достигла 7077 рублей.

Цены на полет в самолете растут уже полтора года. В начале 2023 года средняя цена была 2843 рубля, но уже к лету, к июлю, стоимость поднялась до 5012 рублей.

Осенью и зимой 2023 года было небольшое снижение цен

После июля цены немного упали, но в 2024 году с января продолжается рост цен. Уже в мае 2024 года средняя стоимость была 5091 рубля, а в июне — 6082 рубля.

В начале июля в Госдуме начали обсуждать возможность запретить авиакомпаниям бесконтрольно завышать цены на билеты. Их аппетиты будут ограничивать.

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Комментарии
6
Grape Reflection 🍇
25 июля 2024, 11:02
А что случилось?
Гость
25 июля 2024, 10:59
И ведь снова пойдут и проголосуют за все это 💩
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