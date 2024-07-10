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Экономика Больше не взлетят? Авиакомпании не смогут завышать цены на билеты — власти установят потолок

Больше не взлетят? Авиакомпании не смогут завышать цены на билеты — власти установят потолок

Приоритет будет у льготников

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16 комментариев
Авиакомпании не будут летать в убыток

Авиакомпании не смогут бесконтрольно завышать цены на билеты. Их аппетиты будут ограничивать. Такую инициативу уже начали прорабатывать в комитете Госдумы по транспорту совместно с Минтрансом РФ.

— Рабочая группа будет запрашивать в правительстве, в Минтрансе, перечень и принципы ценообразования тарифов на отдельных рейсах, и комиссия ФАС будет оценивать, насколько они экономически обоснованы, — сказал глава комитета по транспорту Евгений Москвичев.

Планируется, что в приоритете по ограничению стоимости билетов будут льготные категории пассажиров, уточнил депутат Госдумы Николай Харитонов.

— Рабочая группа будет искать компромисс, чтобы перевозчики не летали себе в ущерб, — заверил он.

Критерии могут быть аналогичны с ОАО «РЖД», где цены в плацкартных и общих вагонах регулируются ФАС, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с обсуждением.

Сроки проработки инициативы пока неизвестны.

В 2023 году цена на авиабилеты достигла исторического максимума. За перелет экономклассом по России просили почти 7 тысяч рублей за 1000 километров, по данным Росстата. С международными перелетами ситуация оказалась еще хуже. Пассажирам приходилось выбирать маршруты с множеством пересадок из-за ограничений, и места в самолетах стоили баснословных денег.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России запросила пояснения о ценообразовании на билеты у шести крупных российских авиакомпаний. Причиной этому послужили жалобы на высокую стоимость.

Редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров объяснил скачок цен тем, что до этого билеты не дорожали несколько лет.

Также Росавиация предложила повысить тарифы за аэронавигацию ради реконструкции аэродромов на 37% на рейсах внутри страны и в два раза на международных направлениях. Крупнейшие авиакомпании не поддержали предложение.

Трудности у перевозчиков возникали и из-за санкций, когда те лишили российские авиакомпании возможности легально покупать запчасти для самолетов Boeing и Airbus. Проблему почти удалось решить. В августе в РФ появится собственная площадка для выпуска запчастей.

ПО ТЕМЕ
Цены Авиабилеты Аэропорт Самолет Льготники Госдума
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Комментарии
16
vvb
10 июля 2024, 11:51
5 билетов для льготность будут дешевые, остальные в 2 раза дороже.
Гость
10 июля 2024, 11:45
сколько сейчас стоят билеты в харьков?
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