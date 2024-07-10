Больше не взлетят? Авиакомпании не смогут завышать цены на билеты — власти установят потолок

Авиакомпании не будут летать в убыток Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Авиакомпании не смогут бесконтрольно завышать цены на билеты. Их аппетиты будут ограничивать. Такую инициативу уже начали прорабатывать в комитете Госдумы по транспорту совместно с Минтрансом РФ.

— Рабочая группа будет запрашивать в правительстве, в Минтрансе, перечень и принципы ценообразования тарифов на отдельных рейсах, и комиссия ФАС будет оценивать, насколько они экономически обоснованы, — сказал глава комитета по транспорту Евгений Москвичев.



Планируется, что в приоритете по ограничению стоимости билетов будут льготные категории пассажиров, уточнил депутат Госдумы Николай Харитонов.



— Рабочая группа будет искать компромисс, чтобы перевозчики не летали себе в ущерб, — заверил он.



Критерии могут быть аналогичны с ОАО «РЖД», где цены в плацкартных и общих вагонах регулируются ФАС, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с обсуждением.



Сроки проработки инициативы пока неизвестны.



В 2023 году цена на авиабилеты достигла исторического максимума. За перелет экономклассом по России просили почти 7 тысяч рублей за 1000 километров, по данным Росстата. С международными перелетами ситуация оказалась еще хуже. Пассажирам приходилось выбирать маршруты с множеством пересадок из-за ограничений, и места в самолетах стоили баснословных денег.



Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России запросила пояснения о ценообразовании на билеты у шести крупных российских авиакомпаний. Причиной этому послужили жалобы на высокую стоимость.



Редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров объяснил скачок цен тем, что до этого билеты не дорожали несколько лет.

Также Росавиация предложила повысить тарифы за аэронавигацию ради реконструкции аэродромов на 37% на рейсах внутри страны и в два раза на международных направлениях. Крупнейшие авиакомпании не поддержали предложение.