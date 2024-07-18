Три дороги в Калининском районе отремонтируют за 74 миллиона рублей — карта участков

Дороги должны отремонтировать до конца осени Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске ищут подрядчика на ремонт трех дорог в Калининском районе. За работы готовы заплатить 74 миллиона рублей, цена может снизиться в ходе торгов.



Аукцион на поиск подрядчика опубликовали на сайте госзакупок. Заказчик — «Управление дорожного строительства». В пресс-центре мэрии Новосибирска назвали адреса, на которых выполнят работы:



— Ремонтные работы указанные в документации будут произведены на следующих участках: улица Окружная от дома №10 до №29 к.1/2, улица Новая Заря от Богдана Хмельницкого до дома №53, улица Овчукова полностью.

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В документах о закупке указано, что на дорогах снимут старые слои покрытия и уложат новые, поднимут смотровые и ливневые колодцы, установят бортовые камни и выполнят прочие работы.



Заявки на участие в торгах принимают до 24 июля. Ремонт должны выполнить до 11 октября.



В Новосибирске третий месяц ремонтируют Димитровский мост. Из-за этого водителям приходится стоять в пробках и терпеть неудобства. Что сейчас происходит на объекте, смотрите в фоторепортаже НГС.