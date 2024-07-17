«Газель» вспыхнула и сгорела на трассе на выезде из Новосибирска — видео

17 июля под Новосибирском сгорела «Газель». Видеозапись происшествия опубликовал городской автомобильный паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте».
— На Северном объезде рядом с поворотом на Пашино загорелась пассажирская «ГАЗель». Огонь полностью охватил автомобиль, — следует из описания к видео.
НГС обратился за комментарием в региональное управление МЧС, при получении ответов материал будет дополнен.
— Сообщение в полицию о возгорании поступало, по предварительным данным никто не пострадал, проводится проверка, — сообщили НГС в областном главке МВД.
Ранее во дворе дома по ул. Высоцкого, 53 ночью сгорели три припаркованных автомобиля.
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