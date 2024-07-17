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Дороги и транспорт «Газель» вспыхнула и сгорела на трассе на выезде из Новосибирска — видео

«Газель» вспыхнула и сгорела на трассе на выезде из Новосибирска — видео

Инцидент произошёл неподалеку от Северного объезда

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9 комментариев
Рядом с огнем туда-сюда сновали мужчины с коробками в руках

17 июля под Новосибирском сгорела «Газель». Видеозапись происшествия опубликовал городской автомобильный паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте».

— На Северном объезде рядом с поворотом на Пашино загорелась пассажирская «ГАЗель». Огонь полностью охватил автомобиль, — следует из описания к видео.

Очевидец проезжал мимо пожара

НГС обратился за комментарием в региональное управление МЧС, при получении ответов материал будет дополнен.

— Сообщение в полицию о возгорании поступало, по предварительным данным никто не пострадал, проводится проверка, — сообщили НГС в областном главке МВД.

Ранее во дворе дома по ул. Высоцкого, 53 ночью сгорели три припаркованных автомобиля.

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Сгорел автомобиль Автомобиль сгорел Газель Северный объезд
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Комментарии
9
Гость
17 июля 2024, 15:14
Газель горит как леопард
Гость
17 июля 2024, 15:12
Бездна интеллекта. Они не думали, что бензобак рвануть может?
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