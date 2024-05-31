«Пламя высокое, были взрывы»: три автомобиля сгорели ночью в МЖК «Восточный» — видео

В ночь на 31 мая во дворе дома по ул. Высоцкого, 53 сгорели три припаркованных автомобиля. Видеозапись ЧП опубликовал телеграм-канал «Инцидент-Новосибирск».
— Сначала одна начала гореть в 03:06. Я первым делом позвонила в 112 и вызвала пожарных. В 03:09 уже горела вторая машина пламя было высокое, около 2 метров, были взрывы, — цитирует телеграм-канал очевидца.
По словам местных жителей, в доме сработала пожарная сигнализация, никто из людей не пострадал.
— В 03:09 пожарные подразделения выехали по адресу Высоцкого, 53. На момент прибытия горели открытым огнем три автомобиля. По результату три автомобиля выгорели, еще один — поврежден, — сообщили в ГУ МЧС Новосибирской области 31 мая.
Автомобильный паблик «АСТ-54» выложил на своем канале другую видеозапись, предположительно это — момент поджога.
В конце марта дрифтеры лишились автомобилей после пожара в гаражном кооперативе в Новосибирске.
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