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Происшествия «Пламя высокое, были взрывы»: три автомобиля сгорели ночью в МЖК «Восточный» — видео

«Пламя высокое, были взрывы»: три автомобиля сгорели ночью в МЖК «Восточный» — видео

На камеры попал момент поджога автомобилей

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Спасатели остановили дальнейшее распространение огня

В ночь на 31 мая во дворе дома по ул. Высоцкого, 53 сгорели три припаркованных автомобиля. Видеозапись ЧП опубликовал телеграм-канал «Инцидент-Новосибирск».

— Сначала одна начала гореть в 03:06. Я первым делом позвонила в 112 и вызвала пожарных. В 03:09 уже горела вторая машина пламя было высокое, около 2 метров, были взрывы, — цитирует телеграм-канал очевидца.

Пожар вызвал настоящий переполох, многие посреди ночи выбежали из подъездов

По словам местных жителей, в доме сработала пожарная сигнализация, никто из людей не пострадал.

— В 03:09 пожарные подразделения выехали по адресу Высоцкого, 53. На момент прибытия горели открытым огнем три автомобиля. По результату три автомобиля выгорели, еще один — поврежден, — сообщили в ГУ МЧС Новосибирской области 31 мая.

Автомобильный паблик «АСТ-54» выложил на своем канале другую видеозапись, предположительно это — момент поджога.

— Моментом поджога автомобиля на Владимира Высоцкого поделился наш подписчик, — говорится в описании к видео

В конце марта дрифтеры лишились автомобилей после пожара в гаражном кооперативе в Новосибирске.

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