«Попробуй не переломай ноги»: на Урицкого разрыли тротуары — людям приходится перепрыгивать через траншеи

Жители Новосибирска пожаловались на разрытые тротуары в центре города. Как сообщила читательница НГС Марина, на улице Урицкого дорожные работники меняют бордюры, поэтому для их установки выкопали траншеи. Но при этом никаких настилов для прохода людей нет.
— Перекопали вообще все. Выходите из дворов как хотите, по газону, по земле, перепрыгнуть можно. Попробуй не переломай ноги, — рассказала сибирячка.
Редакция НГС направила запрос в мэрию Новосибирска, с просьбой прокомментировать эту ситуацию.
Ранее суд обязал мэрию Новосибирска сделать ливневки. Систему водоотведения должны оборудовать в Новосибирске, Академгородке и на Бердском шоссе.