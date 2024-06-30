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Дороги и транспорт «Попробуй не переломай ноги»: на Урицкого разрыли тротуары — людям приходится перепрыгивать через траншеи

«Попробуй не переломай ноги»: на Урицкого разрыли тротуары — людям приходится перепрыгивать через траншеи

В центре города рабочие меняют бордюры

720
11 комментариев
Никаких настилов для прохода людей нет

Жители Новосибирска пожаловались на разрытые тротуары в центре города. Как сообщила читательница НГС Марина, на улице Урицкого дорожные работники меняют бордюры, поэтому для их установки выкопали траншеи. Но при этом никаких настилов для прохода людей нет.

— Перекопали вообще все. Выходите из дворов как хотите, по газону, по земле, перепрыгнуть можно. Попробуй не переломай ноги, — рассказала сибирячка.

Так выглядят улицы в центре города

Редакция НГС направила запрос в мэрию Новосибирска, с просьбой прокомментировать эту ситуацию.

Ранее суд обязал мэрию Новосибирска сделать ливневки. Систему водоотведения должны оборудовать в Новосибирске, Академгородке и на Бердском шоссе.

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Тротуары Бордюры Новосибирск Центр
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Комментарии
11
280220210
30 июня 2024, 18:40
Урицкий ради этого и устраивал Революцию в 17-м году)
Гость
30 июня 2024, 18:59
Вот сто пудов , что у кого то в руководстве мэрии заинтересованность в замене бордюров . Стоят нормальные целые бордюры , нет , их выковыривают и меняют на такие же .
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