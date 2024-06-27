«Мужчина начал на матах орать»: пассажиры переругались в новых автобусах №96 из-за кондиционеров и форточек

На маршруте №96 ходят новые автобусы Источник: пресс-центр мэрии











Жители Новосибирска переругались в новых автобусах, которые ходят по муниципальному маршруту №96. Одни просят закрыть все форточки, чтобы работал кондиционер, а другие наоборот - требуют их открыть. Но даже при закрытых окнах в отдельных случаях ничего не помогает и в автобусах душно.



«То просят открыть, то закрыть»

Как рассказала жительница Новосибирска Елизавета, сегодня, 27 июня, утром ей пришлось выйти из автобуса раньше нужной остановки.

— Я специально жду автобус №96, так как в нем обычно работает кондиционер и можно доехать с комфортом. Но сегодня хоть и не было жары, на улице и в транспорте было душно. Когда я зашла, все форточки были открыты. Женщина попросила всех закрыть форточки. Многие тоже начали просить. Осталось только две в конце, но мы не смогли докричаться до пассажиров, которые там сидели, — объясняет Елизавета.

По словам сибирячки, сразу, как закрыли окна в автобусе стало становиться душнее. При этом кондиционер издавал шум, так что, скорее всего, он работал. Вскоре в автобус зашла женщина в возрасте, которая сразу начала ворчать, что очень душно.

— Она попросила открыть форточки, мы ей попытались объяснить, что это бессмысленно в автобусе с кондиционером. И хотели попросить кого-нибудь сказать водителю, чтобы он сделал что-то с кондиционером. Но люди в начале автобуса наши споры не слышали, а к этому моменту автобус был уже переполнен. Тогда тот же мужчина, который закрывал окна по просьбе женщины, открыл их по просьбе бабушки. Потом эта же бабушка начала ругаться с другой из-за места у двери, — вспоминает сибирячка.

По словам Елизаветы, ей стало плохо из-за духоты и она вышла. Три остановки до метро девушка прошла пешком и опоздала на работу.

«Парни начали подтягиваться на перекладине»

Другая жительница Новосибирска Арина поделилась историей, как она добиралась на автобусе №96 вчера, 26 июня. Там тоже начались споры из-за открытых форточек. Девушка ехала домой от остановки «Проспект Димитрова».

Часть вчерашнего спора попала на видео Источник: Читательница НГС

— Когда были уже на мосту, начался какой-то шум — оказалось, что люди ссорятся из-за кондиционера. Мужчина предложил его включить, а окна закрыть. Все долго спорили, но в итоге так и поступили. Где-то минут через 10 опять начались какие-то крики — бабушки возмущались, что дышать нечем и кондиционер вообще не работает, позже к ним присоединился другой мужчина и начал на матах орать примерно тоже самое. При этом в это же время недалеко от меня какие-то парни начали подтягиваться на перекладинах, а рядом сидящий мужчина спрашивать меня о том, где Комсомольская. Скажите, это что за ситуация-сюр? — спросила Арина.



Как добавила девушка, в автобусе было очень душно: она обмахивалась тетрадкой, пока ехала.

Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию с кондиционерами.

Корреспонденты НГС решили проверить, какая температура сейчас в разном виде транспорта и проехали в жару в трамвае, троллейбусе, метро, электричке, автобусе и маршрутке. Какой транспорт оказался самым душным.