Люди в форме приехали на встречу с продавцом Nissan — он продавал машину, купленную у банкрота

— Автомобиля по месту проживания должника не обнаружили. В надежде, что автомобиль его не изымут, продал его своему сыну, а тот уже третьим лицам, которые выставили Nissan Almera на продажу на известном сайте объявлений в сети интернет. Судебный пристав это объявление обнаружил в ходе мониторинга, — сообщили в УФССП Новосибирской области.

