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Люди в форме приехали на встречу с продавцом Nissan — он продавал машину, купленную у банкрота

Должник сбыл машину сыну, а тот ее перепродал

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Став банкротом, мужчина продал свой автомобиль отцу, а тот пытался перепродать его через третьих лиц

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Судебные приставы Октябрьского района Новосибирска нашли автомобиль банкрота, выставленный на продажу через сайт объявлений.

Сотрудник ФССП должен был забрать должника Nissan Almera в пользу кредиторов. По данным пресс-службы приставов региона, мужчина тайком пытался его продать через третьих лиц, а сам скрывался.

— Автомобиля по месту проживания должника не обнаружили. В надежде, что автомобиль его не изымут, продал его своему сыну, а тот уже третьим лицам, которые выставили Nissan Almera на продажу на известном сайте объявлений в сети интернет. Судебный пристав это объявление обнаружил в ходе мониторинга, — сообщили в УФССП Новосибирской области.

Продавец автомобиля назначил встречу в промзоне Кировского района. Приставы приехали и в присутствие понятых изъяли Nissan.

— Финансовый управляющий обратился в суд с ходатайством о признании недействительным договор купли-продажи автомобиля, который заключен между должником и третьим лицом, — добавили в УФССП.

Ранее сибиряк поймал краснокнижного осетра и решил продать его на сайте объявлений — «покупателями» стали сотрудники ФСБ.

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