Люди в форме приехали на встречу с продавцом Nissan — он продавал машину, купленную у банкрота

Судебные приставы Октябрьского района Новосибирска нашли автомобиль банкрота, выставленный на продажу через сайт объявлений.
Сотрудник ФССП должен был забрать должника Nissan Almera в пользу кредиторов. По данным пресс-службы приставов региона, мужчина тайком пытался его продать через третьих лиц, а сам скрывался.
— Автомобиля по месту проживания должника не обнаружили. В надежде, что автомобиль его не изымут, продал его своему сыну, а тот уже третьим лицам, которые выставили Nissan Almera на продажу на известном сайте объявлений в сети интернет. Судебный пристав это объявление обнаружил в ходе мониторинга, — сообщили в УФССП Новосибирской области.
Продавец автомобиля назначил встречу в промзоне Кировского района. Приставы приехали и в присутствие понятых изъяли Nissan.
— Финансовый управляющий обратился в суд с ходатайством о признании недействительным договор купли-продажи автомобиля, который заключен между должником и третьим лицом, — добавили в УФССП.
Ранее сибиряк поймал краснокнижного осетра и решил продать его на сайте объявлений — «покупателями» стали сотрудники ФСБ.