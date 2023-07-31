Сибиряк поймал краснокнижного осетра и решил продать его на сайте объявлений — «покупателями» стали сотрудники ФСБ

Суд приговорил новосибирца к одному году лишения свободы условно за продажу краснокнижного сибирского осетра. Он поймал 3,7-килограммовую рыбу, которая занесена в Красную книгу РФ и охраняется международными договорами РФ.
— Мужчина разместил на сайте объявлений сообщение о продаже рыбы, чем привлек внимание сотрудников ФСБ. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий виновный был задержан при продаже, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Мужчину признали виновным по ч. 1.1 ст. 258.1 УК РФ «Незаконная продажа водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами РФ». Свою вину сибиряк признал.
Новосибирцу назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком в 1,5 года.
Приговор в законную силу не вступил.
В прошлом году до суда дошло дело против новосибирца, которого обвиняют в незаконной ловле рыбы в Красноярском крае. Он выловил более одной тысячи рыб.