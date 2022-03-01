Новосибирца будут судить за браконьерство в Красноярском крае — ему грозит 5 лет лишения свободы

До суда дошло дело против новосибирца, которого обвиняют в незаконной ловле рыбы в Красноярском крае.
— По версии следствия, в июне 2018 года житель Новосибирска со своими знакомыми, находясь на территории Туруханского и Эвенкийского районов, используя самоходное транспортное плавающее средство, при помощи сетей осуществили незаконный вылов более
Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Мужчина, по данным прокуратуры, причинил государству ущерб в 350 тысяч рублей. Если его вина будет доказана, то ему грозит до 5 лет лишения свободы.
В августе в Новосибирске до суда дошло уголовное дело против двух рыбаков за незаконный промысел рыбы. Полицейские задержали их на Обском море еще в середине июня.