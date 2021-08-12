У Обского моря поймали двух рыбаков-браконьеров — им грозит два года лишения свободы

Браконьерам грозит два года тюрьмы за рыбалку у Обского моря
В Новосибирске до суда дошло уголовное дело против двух рыбаков за незаконный промысел рыбы. Полицейские задержали их на Обском море еще в середине июня.
— В устье реки Мильтюш, впадающей в Новосибирское водохранилище, наряд транспортной полиции на патрульном катере обнаружил из задержал лодку под управлением
Спустя несколько часов задержали еще одного браконьера.
— На левом берегу Новосибирского водохранилища вблизи села Ярково житель Бердска также незаконно вел промысел водных биоресурсов.
Ущерб природе оценили в 100 тысяч рублей. Против мужчин были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба». Им грозит до двух лет лишения свободы.
Прошлой осенью в Новосибирской области пограничное управление ФСБ поймало двух браконьеров, которые незаконно наловили 21 мешок планктона.
Ранее в Новосибирской области на Оби на территории Сузунского района во время рейда специалисты нашли пятерых рыбаков, которые выловили стерлядь. Рыба занесена в Красную книгу Новосибирской области.