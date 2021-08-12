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У Обского моря поймали двух рыбаков-браконьеров — им грозит два года лишения свободы

Ущерб природе оценили в 100 тысяч рублей

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Браконьеров задержали в середине июня

Браконьеров задержали в середине июня

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Браконьерам грозит два года тюрьмы за рыбалку у Обского моря

В Новосибирске до суда дошло уголовное дело против двух рыбаков за незаконный промысел рыбы. Полицейские задержали их на Обском море еще в середине июня.

— В устье реки Мильтюш, впадающей в Новосибирское водохранилище, наряд транспортной полиции на патрульном катере обнаружил из задержал лодку под управлением 55-летнего жителя Искитимского района, который с использованием 75-метровой сети выловил 60 экземпляров различных видов рыбы, относящихся к промысловым видам, в том числе судаков и лещей, — рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО.

Спустя несколько часов задержали еще одного браконьера.

— На левом берегу Новосибирского водохранилища вблизи села Ярково житель Бердска также незаконно вел промысел водных биоресурсов. 55-летний мужчина с применением резиновой лодки и сети длиной 70 метров выловил 32 экземпляра рыбы, — добавили в ведомстве.

Ущерб природе оценили в 100 тысяч рублей. Против мужчин были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба». Им грозит до двух лет лишения свободы.

Прошлой осенью в Новосибирской области пограничное управление ФСБ поймало двух браконьеров, которые незаконно наловили 21 мешок планктона.

Ранее в Новосибирской области на Оби на территории Сузунского района во время рейда специалисты нашли пятерых рыбаков, которые выловили стерлядь. Рыба занесена в Красную книгу Новосибирской области.

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