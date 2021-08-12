У Обского моря поймали двух рыбаков-браконьеров — им грозит два года лишения свободы

В Новосибирске до суда дошло уголовное дело против двух рыбаков за незаконный промысел рыбы. Полицейские задержали их на Обском море еще в середине июня.

— В устье реки Мильтюш, впадающей в Новосибирское водохранилище, наряд транспортной полиции на патрульном катере обнаружил из задержал лодку под управлением 55-летнего жителя Искитимского района, который с использованием 75-метровой сети выловил 60 экземпляров различных видов рыбы, относящихся к промысловым видам, в том числе судаков и лещей, — рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО.