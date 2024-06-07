«Работали в две смены»: в мэрии отчитались, что сделали за неделю на Октябрьском мосту

Пока мост готов только наполовину Источник: Елизавета Горячева / NGS.RU











В мэрии Новосибирска отчитались о том, что сделали во время ремонта Октябрьского моста за неделю.



— Погода не мешает. На прошедшей неделе две подрядные организации работали в две смены круглосуточно. В общей сложности на объекте работали 90 человек, — сообщили в пресс-центре мэрии.



В городской администрации также добавили, что подрядчик ООО «СпецТрансСтрой» смонтировал столики под стойки барьерного ограждения на пролетах 6–7, смонтировал опалубку и армировал монолитный участок деформационных швов над опорой 5, расшил швы монолитного участка усиления тротуарной консоли на пролетах 5–6.



ООО «СпецТрансСтрой» – подрядчик, который в Новосибирске строит станцию метро «Спортивная». По данным «Контур.Фокус», учредителями «Спецтрансстроя» являются Сергей Дмуха, которому принадлежит 51% компании, и ООО «Метромиркомплект» (24%). Другие собственники в сервисе не указаны. При этом с 21 июля 2021 года по 28 ноября 2023 года среди учредителей фигурировало муниципальное предприятие Новосибирска «Метро Мир». Информация о финансах компании опубликована в сервисе RusProfile. Убыток «за прошлый год составил 412 миллионов рублей. В 2022 году организация получила 13,5 миллионов чистой прибыли, в 2021 году — 5,8 миллиона рублей. Ранее мы писали о том, почему предприятие ушло в убыток.



Подрядчик ООО «ДК Клевер» смонтировал карнизные блоки на пролетах 1–2, сделал поверхностный ремонт нижней части тротуарной консоли на пролетах 3–4, забетонировал монолитный участок усиления тротуарной консоли, разобрал концевой участок тротуарной консоли на пролетах 4–5, смонтировал консольную опалубку, обустроил настил и ограждения на пролетах 5–6.



По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «ДК-Клевер» образовано в 2015 году в Иркутске, генеральный директор компании — Александр Батрамеев, он является единственным учредителем компании, директор — Анастасия Батрамеева. На конец 2022 года выручка организации составила 257,2 миллиона рублей, чистая прибыль — 4,7 миллиона рублей.



Ранее НГС писал о том, что мэр Новосибирска приехал на Октябрьский мост и попросил всех поторопиться. К этой поре работы на объекте закончили наполовину. Объект обещают сдать в ноябре.

