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Дороги и транспорт В новосибирское метро пустят бесплатно, но есть одно условие

В новосибирское метро пустят бесплатно, но есть одно условие

Акция пройдет завтра на Ленинской линии

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Новосибирцам придется рассказать несколько строф из любого произведения Александра Пушкина

Завтра, 6 июня, в новосибирском метро можно будет проехать бесплатно. Для этого любой желающий должен прочитать наизусть несколько строф из произведения Александра Пушкина.

Акция будет действовать на восьми станциях Ленинской линии от «Площади Маркса» до «Заельцовской».

— На восьми станциях новосибирского метро вновь состоится акция «Читаем Пушкина в метро»: прочитавшие наизусть не менее двух строф из любого произведения поэта воспользуются в этот день услугами метро бесплатно, — сообщили на сайте Министерства культуры региона.

Как уточнили в пресс-службе метрополитена, акция начнется в 09:30 на станции «Площадь Ленина», завершится в 17:00.

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Июнь в Новосибирске — месяц фестивалей на любой вкус. НГС составил большую афишу мероприятий, загляните, может и вы найдете что-то для себя.

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