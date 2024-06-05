В новосибирское метро пустят бесплатно, но есть одно условие

Завтра, 6 июня, в новосибирском метро можно будет проехать бесплатно. Для этого любой желающий должен прочитать наизусть несколько строф из произведения Александра Пушкина.
Акция будет действовать на восьми станциях Ленинской линии от «Площади Маркса» до «Заельцовской».
— На восьми станциях новосибирского метро вновь состоится акция «Читаем Пушкина в метро»: прочитавшие наизусть не менее двух строф из любого произведения поэта воспользуются в этот день услугами метро бесплатно, — сообщили на сайте Министерства культуры региона.
Как уточнили в пресс-службе метрополитена, акция начнется в 09:30 на станции «Площадь Ленина», завершится в 17:00.
Будете ли вы принимать участие в акции?
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