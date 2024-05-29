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Дороги и транспорт Перевозчик отказался от маршрутки до ТЭЦ-5 — теперь проблему решает мэрия

Перевозчик отказался от маршрутки до ТЭЦ-5 — теперь проблему решает мэрия

Речь идет о маршрутке №14

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Речь идет о маршрутном такси №14

В Новосибирске проводят конкурс на право осуществления перевозок для маршрутки до ТЭЦ-5. Предыдущее предприятие отказалось от обслуживания маршрута.

Об этом НГС сообщили в пресс-центре мэрии со ссылкой на департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса. Речь идет о маршрутном такси №14 «Цветущая Плющиха — ТЭЦ-5». Сейчас департаментом проводятся мероприятия по привлечению перевозчиков к его обслуживанию.

Выяснилось, что маршрут обслуживается 2–3 автомобилями. 23 мая на сайте городской администрации разместили данные о проведении открытого конкурса на право осуществления пассажирских перевозок по маршруту до ТЭЦ-5.

Вместе с тем в мэрии сообщили, что текущему перевозчику — МУП «ПАТП-5», напомнили о его обязательствах. Он должен проводить перевозки до срока истечения 90 дней с момента поступления его заявления в уполномоченный орган. В случае по маршруту №14 — по 23 июля этого года.

Объявление об отмене маршрутки №14 появилось в соцсетях Новосибирска в конце мая. В документе сообщалось, что маршрут прекращает работу «в связи с отсутствием водителей и транспортных средств». В диспетчерской перевозчика НГС подтвердили проблему, но уточнили, что работу маршрута продлили еще на месяц.

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Маршрутка Мэрия Перевозчик Новосибирск Общественный транспорт
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