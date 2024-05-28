Документы для строительства развязки на Матвеевке подготовят к зиме — стройку хотели начать

Ранее власти сообщали, что на строительство понадобится примерно 3,5 года Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Подготовить документы для строительства дорожной развязки в районе Матвеевки планируют во второй половине 2024 года. После этого их направят на проверку государственной экспертизы. Об этом НГС сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.



Ранее власти планировали, что строительство развязки начнется в 2023 году. Позже стало извесетно, что в бюджете средства на объект не заложены до 2027 года.

— Планируемый срок направления проектной документации на проверку государственной экспертизы — 3 квартал 2024 года. Срок проведения государственной экспертизы проектной документации составляет 42 рабочих дня с возможностью дополнительного продления в соответствии с действующим законодательствам, — сообщили в мае 2024 года в мэрии Новосибирска.



Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











Согласно сметной документации, предварительная стоимость объекта составляет 9,9 миллиарда рублей. Окончательная цена станет известна после прохождения экспертизы. Несколько лет назад объект оценивали в два миллиарда рублей. Подорожание в мэрии объяснили стоимостью присоединения воодоотвода развязки к централизованной системе. В июне прошлого года источник НГС называл причинами подорожания объекта рост цен стройматериалы и инфляцию, а также то, что в проект включили новые виды работ.



О планах строительства развязки в Первомайском районе стало известно в 2012 году. В конце 2021 года власти начали искать подрядчика, который сможет обновить проект. На это выделили почти 50 миллионов рублей.