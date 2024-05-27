НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+9°

облачно, без осадков

ощущается как +6

4 м/c,

ю-з.

 743мм 83%
Подробнее
4 Пробки
USD 89,70
EUR 97,10
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Похитили почти 12 миллионов на «Пушкинских картах»

Патрульные-автохамы
Пристройка к памятнику
Что с выпускными
Поймали барнаульского маньяка
Врачи о главных проблемах
Коварный тест на новосибирца
Такие дома строят в городе
НГС в Telegram
Дороги и транспорт Уборочная машина потеряла колесо на ходу в центре Новосибирска — видео

Уборочная машина потеряла колесо на ходу в центре Новосибирска — видео

Дорожный инцидент произошёл на горбу Городецкого

115
Написать комментарий
Потеряв колесо, водитель дал по тормозам

Подметально-уборочная машина Scandia лишилась колеса при движении по эстакаде через Южную площадь. Инцидент попал на видео, 27 мая его опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

— Почему в Новосибирске вечная грязь? Да потому что уборочная техника находится вот в таком состоянии и на ходу теряет колесо, — пишет автор видео.

К удаче окружающих, уборочная техника двигалась с низкой скоростью

НГС направил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию. При получении ответа материал будет дополнен.

Сегодня стало известно, что мэрия Новосибирска возьмет в лизинг технику для уборки города на 2,1 млрд рублей. Планируется поставка более ста единиц дорожной техники — ее возьмут в лизинг.

6 мая маршрутка потеряла колесо на Троллейном. В салоне общественного транспорта были пассажиры, инцидент попал на видео.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Уборочная техника Уборка дорог Новосибирск Мэрия Новосибирска
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Напивался и просыпался в беседке — как одна фотография заставила россиянина завязать с алкоголем
Алексей Конин
Мнение
Львам — влиятельный покровитель, Овнам — суматоха: каким будет июнь для всех знаков Зодиака
Елена Коржаневская
Мнение
Называли фанерой и путали с наркоманкой. Как журналист больше 10 лет набирала вес и сталкивалась с буллингом
Катерина Абдулова
Корреспондент 86.RU
Рекомендуем
Знакомства

Сибиряк,  40

К0210,  37

Slav,  39

Анечка,  34

Mary,  25

Игорь,  54

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление