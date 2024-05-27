Уборочная машина потеряла колесо на ходу в центре Новосибирска — видео

Потеряв колесо, водитель дал по тормозам Источник: «АСТ-54» / «ВКонтакте»











Подметально-уборочная машина Scandia лишилась колеса при движении по эстакаде через Южную площадь. Инцидент попал на видео, 27 мая его опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».



— Почему в Новосибирске вечная грязь? Да потому что уборочная техника находится вот в таком состоянии и на ходу теряет колесо, — пишет автор видео.

К удаче окружающих, уборочная техника двигалась с низкой скоростью Источник: «АСТ-54» / «ВКонтакте»

НГС направил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию. При получении ответа материал будет дополнен.



Сегодня стало известно, что мэрия Новосибирска возьмет в лизинг технику для уборки города на 2,1 млрд рублей. Планируется поставка более ста единиц дорожной техники — ее возьмут в лизинг.

6 мая маршрутка потеряла колесо на Троллейном. В салоне общественного транспорта были пассажиры, инцидент попал на видео.

