Уборочная машина потеряла колесо на ходу в центре Новосибирска — видео

Подметально-уборочная машина Scandia лишилась колеса при движении по эстакаде через Южную площадь. Инцидент попал на видео, 27 мая его опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».
— Почему в Новосибирске вечная грязь? Да потому что уборочная техника находится вот в таком состоянии и на ходу теряет колесо, — пишет автор видео.
НГС направил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию. При получении ответа материал будет дополнен.
Сегодня стало известно, что мэрия Новосибирска возьмет в лизинг технику для уборки города на 2,1 млрд рублей. Планируется поставка более ста единиц дорожной техники — ее возьмут в лизинг.
6 мая маршрутка потеряла колесо на Троллейном. В салоне общественного транспорта были пассажиры, инцидент попал на видео.
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