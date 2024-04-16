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В Новосибирске обновят тротуары за 300 млн — карта

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Дороги и транспорт В Новосибирске потратят 300 миллионов на обновление тротуаров — показываем на карте, где будет ремонт

В Новосибирске потратят 300 миллионов на обновление тротуаров — показываем на карте, где будет ремонт

Речь идет о 116 местах

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Из всей суммы 100 миллионов — финансовая поддержка Новосибирской области

В 2024 году в Новосибирске планируют обновить 116 тротуаров — на это в бюджете заложено 300,5 миллионов рублей. Об этом в ответ на запрос редакции сообщили в пресс-службе мэрии.

Работы должны провести на десятках городских улиц. Мэрия предоставила НГС список тротуаров, которые собираются обновлять — редакция собрала их на интерактивной карте.

Карта улиц, где планирется ремонт тротуаров

— Подготовлены и утверждены планы работ, включающие в себя 116 объектов <...> По результатам комиссионных обследований участков совместно с депутатами возможна корректировка указанных планов, — уточняется в ответе.

В конце марта журналистка НГС написала колонку о том, как попасть домой живой, если в городе нет тротуаров. На тот момент даже существующие из них были завалены снегом, и идти к дому приходилось, лавируя между машинами на дороге.

Недавно новые тротуары на Ипподромской оценили в два миллиона рублей.

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