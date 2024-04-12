Новые тротуары на Ипподромской оценили в два миллиона — будут ли их делать

В некоторых местах на Ипподромской не удается найти асфальтированные тротуары Источник: Анастасия Бичакова / NGS.RU











Мэрия Новосибирска назвала стоимость обустройства тротуаров на небольшом участке улицы Ипподромской, где недавно заметили их нехватку.



В марте НГС публиковал колонку о новосибирских тротуарах. По мнению автора, на Ипподромской, где ходит множество пешеходов, их недостаточно: местами нет асфальта — только земля, в холодное время года — снег.

Судя по картам, длина участка в одну сторону составляет почти 300 метров Источник: «Яндекс Карты»











В ответ на запрос редакции в пресс-центре мэрии Новосибирска сообщили, что предварительная стоимость обустройства тротуаров на участке от АЗС на Ипподромской, 40 до перекрестка магистрали с улицей Николая Островского — 2,1 миллиона рублей.

— Планами работ на 2024 год и ближайшие годы эти работы не предусмотрены, — добавили в ответе.



В мэрии также рассказали, соответствует ли дорожным нормам парковка у здания Госбанка в центре Новосибирска.

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