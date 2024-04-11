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Дороги и транспорт Новосибирские подрядчики опровергли информацию об оттоке рабочих мигрантов

Новосибирские подрядчики опровергли информацию об оттоке рабочих мигрантов

Пока власти не планируют расторгать контракты

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Если подрядчики не выполняют работы вовремя, то с них могут взыскать штраф

В мэрии Новосибирска заявили, что подрядчики, которые выполняют работы по муниципальным контрактам, не сообщали о нехватке рабочих из-за оттока мигрантов. Ранее источник НГС рассказал о том, что из города уезжают иностранные рабочие, в результате в сфере строительства может не хватать рабочей силы.

— Структурные подразделения департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска и департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса не получали информацию о дефиците рабочей силы из-за оттока иностранных рабочих. Расторжение контрактов не планируется, — ответили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Если подрядчики не выполнят работы вовремя, то получат штрафные санкции, которые прописаны в контрактах и законах. В случае, если исполнитель не выполняет работу в срок или делает ее некачественно, заказчик вправе требовать неустойку, взыскивать штрафы или пени. С подрядчика могут потребовать от 5000 до 5 миллионов рублей.

В начале апреля региональное министерство труда и социального развития назвало страны, из которых работники чаще всего приезжают в Новосибирскую область. Число иностранных работников в январе-марте 2024 года находится на том же уровне, что и годом раньше.

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