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Дороги и транспорт Площадь Труда встала в 3-километровую пробку в субботу — затор появился и на Октябрьском мосту

Площадь Труда встала в 3-километровую пробку в субботу — затор появился и на Октябрьском мосту

В «кольце ада» произошло ДТП

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На Ватутина произошло ДТП. Аварий на площади, судя по 2ГИС, несколько.

В Новосибирске днем в субботу, 30 марта, на площади Труда появилась трехкилометровая пробка. Как рассказывает читатель НГС, коллапс произошел из-за ДТП в «кольце ада».

По данным 2ГИС, пробка начинается с площади Станиславского и заканчивается на въезде на Димитровский мост. Пробка также появилась на Ватутина и Станционной.

— Суббота — прекрасный выходной, — написал житель Новосибирска в 2ГИС.

Всего пробки в Новосибирске оцениваются на 5 баллов

В пробке автомобилисты стоят и на Октябрьском мосту, где сейчас идет ремонт. Этот затор растянулся с проспекта Маркса до конца улицы Восход.

— Вообще не едем. 20 минут — 30 метров, — написал пользователь 2ГИС про пробку на мосту.

Пробка на Октябрьском мосту растянулась на 4 километра. Также затор есть на Большевистской.

В апреле на Димитровском мосту начнется ремонт. Мэрия рассказала, как будут проходить работы и сколько перекроют.

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Пробка Новосибирск Площадь Труда 2ГИС
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