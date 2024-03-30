Площадь Труда встала в 3-километровую пробку в субботу — затор появился и на Октябрьском мосту

В Новосибирске днем в субботу, 30 марта, на площади Труда появилась трехкилометровая пробка. Как рассказывает читатель НГС, коллапс произошел из-за ДТП в «кольце ада».
По данным 2ГИС, пробка начинается с площади Станиславского и заканчивается на въезде на Димитровский мост. Пробка также появилась на Ватутина и Станционной.
— Суббота — прекрасный выходной, — написал житель Новосибирска в 2ГИС.
В пробке автомобилисты стоят и на Октябрьском мосту, где сейчас идет ремонт. Этот затор растянулся с проспекта Маркса до конца улицы Восход.
— Вообще не едем. 20 минут — 30 метров, — написал пользователь 2ГИС про пробку на мосту.
Пробка на Октябрьском мосту растянулась на 4 километра. Также затор есть на Большевистской.
В апреле на Димитровском мосту начнется ремонт. Мэрия рассказала, как будут проходить работы и сколько перекроют.