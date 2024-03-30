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Дороги и транспорт Дождались? В Новосибирске отремонтируют участок Титова — там вместе со снегом растаял асфальт

Дождались? В Новосибирске отремонтируют участок Титова — там вместе со снегом растаял асфальт

В мэрии объяснили, почему несколько раз был ремонт на соседнем участке

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Читательница заметила много новых ям после таяния снега

В Новосибирске в 2024 году собираются отремонтировать участок Титова от улицы Троллейной до улицы Бийской. На эту часть улицы жаловались жители Новосибирска. Этой весной там увеличилось количество ям и автомобилистам приходится сильно сбрасывать скорость, чтобы проехать, появляются пробки.

О ремонте рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска. В администрации также рассказали, почему несколько лет подряд ремонтировали улицу Станиславского от площади Труда до площади Станиславского и улицу Титова на участке от площади Карла Маркса до площади Станиславского.

На ремонт Станиславского мэрия заключила контракт с ООО «Новосибдорстрой» в 2021 году. Тогда же был выполнен ремонт. Гарантия по контракту была 4 года, и осенью 2022 году на участке нашли дефекты в виде выкрашивания верхнего слоя асфальта.

Арбитражный суд Новосибирской области в 2023 году обязал ООО «Новосибдорстрой» выполнить гарантийные обязательства, и 10 марта 2023 года заказчик вместе с подрядчиком провели обследование Станиславского, выявили дефекты и составили акты. ООО «Новосибдорстрой» должен был устранить дефекты до 31 мая 2023 года.

С улицей Титова на участке от площади Карла Маркса до площади Станиславского произошла похожая ситуация. Там ремонт в 2021 году выполняла компания ООО «СТС-Плюс» с гарантией на 4 года. 17 марта 2023 года было проведено комиссионное обследование улицы и выявлены дефекты. Мэрия потребовала устранить дефекты до 31 мая 2023 года.

— Вместе с тем в связи с неблагоприятными погодными условиями в весенний период 2023 года (дожди, снег, циклы замерзания и оттаивания) и в условиях высокой интенсивности движения транспортных средств, повлекших увеличение площади износа асфальтобетонного покрытия, представителями МКУ «УДС» и подрядных организаций 26 и 27 апреля 2023 года проведены повторные обследования улицы Титова и улицы Станиславского, — добавили в мэрии Новосибирска.

На улицах снова выявили новые дефекты и потребовали их устранить до 30 июня 2023 года. ООО «СТС-Плюс» и ООО «Новосибдорстрой» выполнили свои гарантийные обязательства в полном объеме за свой счет. В апреле текущего года на этих участках снова планируется комиссионное обследование.

На Ипподромской после коммунальной аварии вчера, 29 марта, провалился асфальт. СГК рассказали, когда устранят просадку.

ПО ТЕМЕ
Дороги Новосибирск Титова Мэрия
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