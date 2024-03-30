Дождались? В Новосибирске отремонтируют участок Титова — там вместе со снегом растаял асфальт

Читательница заметила много новых ям после таяния снега Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске в 2024 году собираются отремонтировать участок Титова от улицы Троллейной до улицы Бийской. На эту часть улицы жаловались жители Новосибирска. Этой весной там увеличилось количество ям и автомобилистам приходится сильно сбрасывать скорость, чтобы проехать, появляются пробки.

О ремонте рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска. В администрации также рассказали, почему несколько лет подряд ремонтировали улицу Станиславского от площади Труда до площади Станиславского и улицу Титова на участке от площади Карла Маркса до площади Станиславского.

На ремонт Станиславского мэрия заключила контракт с ООО «Новосибдорстрой» в 2021 году. Тогда же был выполнен ремонт. Гарантия по контракту была 4 года, и осенью 2022 году на участке нашли дефекты в виде выкрашивания верхнего слоя асфальта.

Арбитражный суд Новосибирской области в 2023 году обязал ООО «Новосибдорстрой» выполнить гарантийные обязательства, и 10 марта 2023 года заказчик вместе с подрядчиком провели обследование Станиславского, выявили дефекты и составили акты. ООО «Новосибдорстрой» должен был устранить дефекты до 31 мая 2023 года.

С улицей Титова на участке от площади Карла Маркса до площади Станиславского произошла похожая ситуация. Там ремонт в 2021 году выполняла компания ООО «СТС-Плюс» с гарантией на 4 года. 17 марта 2023 года было проведено комиссионное обследование улицы и выявлены дефекты. Мэрия потребовала устранить дефекты до 31 мая 2023 года.

— Вместе с тем в связи с неблагоприятными погодными условиями в весенний период 2023 года (дожди, снег, циклы замерзания и оттаивания) и в условиях высокой интенсивности движения транспортных средств, повлекших увеличение площади износа асфальтобетонного покрытия, представителями МКУ «УДС» и подрядных организаций 26 и 27 апреля 2023 года проведены повторные обследования улицы Титова и улицы Станиславского, — добавили в мэрии Новосибирска.

На улицах снова выявили новые дефекты и потребовали их устранить до 30 июня 2023 года. ООО «СТС-Плюс» и ООО «Новосибдорстрой» выполнили свои гарантийные обязательства в полном объеме за свой счет. В апреле текущего года на этих участках снова планируется комиссионное обследование.