«Растаял асфальт со снегом»: жители Новосибирска мучаются на Титова из-за ям — фото покореженной улицы

В Новосибирске с началом весны на части улицы Титова увеличилось количество ям. На это обратила внимание жительница города Олеся.
По ее словам, из-за качества дороги водителям приходится сбавлять скорость, объезжать неровности и тормозить. По этой причине на участке образуются заторы.
— От Троллейной до Парашютной вообще ездить невозможно, ни в одну, ни в другую сторону. Уже несколько лет разбита дорога, в этом году еще больше растаял асфальт со снегом. В прошлом и позапрошлом году Титова делали в начале улицы, — поделилась Олеся.
На участке, на который пожаловалась жительница, побывал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков.
В Новосибирске на остановке на площади Станиславского разрушилась плитка, а ветви от кустов лезут в лицо людям, которые идут по тротуару. На ситуацию пожаловалась сибирячка Луиза Засыпкина.