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Город фоторепортаж «Растаял асфальт со снегом»: жители Новосибирска мучаются на Титова из-за ям — фото покореженной улицы

«Растаял асфальт со снегом»: жители Новосибирска мучаются на Титова из-за ям — фото покореженной улицы

Местная жительница пожаловалась на участок дороги от улицы Троллейной до Парашютной

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52 комментария
На дороге можно заметить мелкие кусочки асфальта

В Новосибирске с началом весны на части улицы Титова увеличилось количество ям. На это обратила внимание жительница города Олеся.

По ее словам, из-за качества дороги водителям приходится сбавлять скорость, объезжать неровности и тормозить. По этой причине на участке образуются заторы.

— От Троллейной до Парашютной вообще ездить невозможно, ни в одну, ни в другую сторону. Уже несколько лет разбита дорога, в этом году еще больше растаял асфальт со снегом. В прошлом и позапрошлом году Титова делали в начале улицы, — поделилась Олеся.

На участке, на который пожаловалась жительница, побывал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков.

В ямах появились лужи
Улица Титова популярна среди жителей
На улице видно слои асфальта
Водителям приходится объезжать ямы
В некоторых местах заметны заплатки, которые стали слабее
Если вы также заметили, что после схода снега на каких-то улицах испортился асфальт, присылайте в редакцию фото
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В Новосибирске на остановке на площади Станиславского разрушилась плитка, а ветви от кустов лезут в лицо людям, которые идут по тротуару. На ситуацию пожаловалась сибирячка Луиза Засыпкина.

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