В Новосибирске устранили последствия потопа на улице Ипподромской — когда восстановят асфальт

В Новосибирске завершили устранение последствий коммунальной аварии, из-за которой на улице Ипподромской затопило дорогу. Информацию об этом НГС сообщили в пресс-службе «СГК».
В компании рассказали, что сотрудники завершили работы на тепломагистрали на месте коммунального происшествия в 21 час в пятницу, 29 марта. В отключенные ранее многоквартирные дома также вернули отопление и горячую воду. Кроме того, в ближайшие дни сотрудники компании намерены устранить провал асфальта, из которого на проезжую часть разлился кипяток.
— Просадку асфальта планируются устранить в эти выходные или не позднее понедельника. Сожалеем, что горожане сталкиваются с дискомфортом, — также сообщили корреспонденту НГС в «СГК».
Ранее в Новосибирске из-за подтопления улица Лазурная стала почти непроездной. В ледяной ловушке застряли несколько автомобилей.