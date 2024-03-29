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Город В Новосибирске устранили последствия потопа на улице Ипподромской — когда восстановят асфальт

В Новосибирске устранили последствия потопа на улице Ипподромской — когда восстановят асфальт

Неудобства горожанам придется терпеть еще пару дней

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Прорыв тепломагистрали привел к разрушению асфальта у торгового центра «Аура»

В Новосибирске завершили устранение последствий коммунальной аварии, из-за которой на улице Ипподромской затопило дорогу. Информацию об этом НГС сообщили в пресс-службе «СГК».

В компании рассказали, что сотрудники завершили работы на тепломагистрали на месте коммунального происшествия в 21 час в пятницу, 29 марта. В отключенные ранее многоквартирные дома также вернули отопление и горячую воду. Кроме того, в ближайшие дни сотрудники компании намерены устранить провал асфальта, из которого на проезжую часть разлился кипяток.

— Просадку асфальта планируются устранить в эти выходные или не позднее понедельника. Сожалеем, что горожане сталкиваются с дискомфортом, — также сообщили корреспонденту НГС в «СГК».

Ранее в Новосибирске из-за подтопления улица Лазурная стала почти непроездной. В ледяной ловушке застряли несколько автомобилей.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Коммунальное ЧП СГК Ипподромская магистраль
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