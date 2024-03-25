В Сибири паводок: на Алтае закрыли дорогу из-за тающего снега - фото разлившейся реки

В Алтайском крае ограничили движение на дороге Алейск — Безголосово — а/д К-13 из-за активного таяния снега. Об этом сообщили в министерстве транспорта региона.
Как отметили в министерстве, талые воды поднялись до уровня моста через реку Алей, поэтому проезд пришлось ограничить. На участке установили запрещающие знаки.
Проезд к селу Безголосово осуществляется по альтернативному маршруту через трассу К-13 Алейск — Петропавловское — Смоленское.
В начале февраля на Новосибирск обрушился сильный дождь, а температура воздуха прогрелась до 0 градусов. В результате сначала многие улицы города затопило, а с напылением минусовых температур на дорогих появилась ледяная корка.