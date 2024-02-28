«Возможно, пассажиры выдавили»: автобус со сломанными дверями проехал по Новосибирску — морозное видео

Автобус №98 со сломанными и незакрывающимися дверями заметили днем 28 февраля в Новосибирске. Неисправный транспорт сняла на видео читательница НГС Елизавета.
— Зашла в салон на площади Ленина, и двери уже не работали, — рассказала сибирячка НГС. — Скорее всего, это не единственная неисправность: в салоне в принципе тепло, но сильно пахнет бензином. И водитель сказал, что повезет, если мы доедем до Волочаевской. Я в итоге вышла раньше.
На кадрах, снятых сибирячкой, видно: кондуктор пытается закрыть створки дверей, но ей это не удается.
— Кондуктор вела себя очень мило. Всем объясняла, что произошло, шутила, что вот новый сервис, и так далее. Следила за безопасностью, чтобы люди не подходили к двери во время того, как едут, — добавила пассажирка.
Маршрут №98 (Ботанический жилмассив — Цветущая Плющиха) обслуживает перевозчик ООО «Новосибирскпрофстрой-ПАТП-1». По данным сервиса Rusprofile, учредителями компании являются Надежда Портнягина и Галина Земерова, последняя также руководит компанией. По состоянию на конец 2022 года (более свежих данных нет), выручка предприятия составила 422 миллиона рублей, чистая прибыль — 33 тысячи рублей.
В ООО «Новосибирскпрофстрой-ПАТП-1», о конкретном факте поломки в автобусе не знали, но заверили журналистов, что ничего особенного в ситуации нет:
— Возможно, пассажиры выдавили, на линии всякое бывает. По утрам набиваются очень сильно, — рассказали о возможной причине поломки в компании. — Значит, сейчас автобус сойдет с линии и поедет в гараж. Не будет же он без двери ездить.
В конце января новосибирцы сняли еще более красочное видео в троллейбусе №5. Там кондуктор пыталась отогреть пневмосистему горящей газетой.