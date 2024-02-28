«Возможно, пассажиры выдавили»: автобус со сломанными дверями проехал по Новосибирску — морозное видео

На кадрах, снятых сибирячкой, видно: кондуктор пытается закрыть створки дверей, но ей это не удается.



— Кондуктор вела себя очень мило. Всем объясняла, что произошло, шутила, что вот новый сервис, и так далее. Следила за безопасностью, чтобы люди не подходили к двери во время того, как едут, — добавила пассажирка.

Маршрут №98 (Ботанический жилмассив — Цветущая Плющиха) обслуживает перевозчик ООО «Новосибирскпрофстрой-ПАТП-1». По данным сервиса Rusprofile, учредителями компании являются Надежда Портнягина и Галина Земерова, последняя также руководит компанией. По состоянию на конец 2022 года (более свежих данных нет), выручка предприятия составила 422 миллиона рублей, чистая прибыль — 33 тысячи рублей.