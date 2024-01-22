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«Файер-шоу» в троллейбусе: кондуктор подожгла газету, чтобы отогреть салон — видео из Новосибирска

Сообщается, что кадры сделали на маршруте №5

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Женщине помогал мужчина, возможно, пассажир

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В новосибирских социальных сетях опубликовано видео, которое могли сделать в троллейбусе №5. На кадрах видно, что женщина держит горящую газету у короба, установленного над дверью.

Публикацию сделали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

— Неизвестные манипуляции, сопровождающиеся фаер-шоу, производили сегодня утром кондуктор и пассажир в троллейбусе №5, говорится в сообщении.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АСТ-54» / «ВКонтакте»

Причины проведения этих манипуляций неизвестны. НГС направил запрос в пресс-центр мэрии, чтобы узнать, зачем проводили такую процедуру, и действительно ли инцидент произошел в Новосибирске.

В конце ноября жительница Новосибирска заявила, что в троллейбусе №5 мужчину ударило током. По ее словам, инцидент произошел вечером на остановке «Октябрьский универмаг». После этого следователи начали проверку.

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