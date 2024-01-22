«Файер-шоу» в троллейбусе: кондуктор подожгла газету, чтобы отогреть салон — видео из Новосибирска

В новосибирских социальных сетях опубликовано видео, которое могли сделать в троллейбусе №5. На кадрах видно, что женщина держит горящую газету у короба, установленного над дверью.
Публикацию сделали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».
— Неизвестные манипуляции, сопровождающиеся фаер-шоу, производили сегодня утром кондуктор и пассажир в троллейбусе №5, говорится в сообщении.
Причины проведения этих манипуляций неизвестны. НГС направил запрос в пресс-центр мэрии, чтобы узнать, зачем проводили такую процедуру, и действительно ли инцидент произошел в Новосибирске.
В конце ноября жительница Новосибирска заявила, что в троллейбусе №5 мужчину ударило током. По ее словам, инцидент произошел вечером на остановке «Октябрьский универмаг». После этого следователи начали проверку.