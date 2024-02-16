«Даже 500 рублей — это копейки»: насколько выросли цены на такси в Новосибирске и почему водители всё равно недовольны

Наталия Лозинская, исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» сообщила, что затраты таксопарков и частных лиц за год выросли на 60– 70% . Чтобы компенсировать такие расходы на машины, запчасти и топливо, поднять цены на поездки нужно было пропорционально. В итоге в Новосибирске не редкостью стали цифры в 400–700 рублей за короткие поездки и 700–900 рублей за дальние.

