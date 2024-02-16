«Даже 500 рублей — это копейки»: насколько выросли цены на такси в Новосибирске и почему водители всё равно недовольны

Цена на такси в Новосибирске выросла как минимум на
Сервис «Яндекс Такси» рассчитал среднюю стоимость минуты поездки и сравнил данные 2022 и 2023 года. Получилось, что рост составил
Наталия Лозинская, исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» сообщила, что затраты таксопарков и частных лиц за год выросли на 60–
Но таксисты даже такими цифрами недовольны.
— Даже 500 рублей — это копейки сейчас. Расходы бешеные, плюс еще у агрегаторов комиссия большая — до
Его поддерживает коллега Руслан.
— Утром в час пик много поездок не сделаешь. Одна, максимум две из-за пробок. И в итоге не заработаешь ничего, хотя и цена там по 500–600 рублей. Днем я вообще стал уходить с линии, потому что цена копеечная становится, — подчеркнул таксист.
Агрегаторы также заявили о дефиците водителей. В Новосибирске он составляет минимум
После серьезного увеличения цен на такси в Новосибирске горожане начали искать альтернативы. Многие пытаются выяснить, где дешевле, и перебирают «Яндекс Такси», «Везет» и «Максим» в надежде найти варианты подешевле. В это время в городе появляется всё больше рекламы агрегатора Drivee.