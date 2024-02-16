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«Даже 500 рублей — это копейки»: насколько выросли цены на такси в Новосибирске и почему водители всё равно недовольны

Рост стоимости поездок, по словам таксистов, не перекрывает их растущие расходы

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Затраты таксопарков и частных лиц за год выросли на 60–70%

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Цена на такси в Новосибирске выросла как минимум на 20% в течение прошлого года. Такие данные приводят агрегаторы.

Сервис «Яндекс Такси» рассчитал среднюю стоимость минуты поездки и сравнил данные 2022 и 2023 года. Получилось, что рост составил 24%: в 2022 году средняя стоимость одной минуты поездки составляла 15 рублей, в 2023 году — 19 рублей. В сервисе такси «Максим» сообщили, что средний чек поездки в Новосибирске с января 2023 к январю 2024 года вырос примерно на 20%.

Наталия Лозинская, исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» сообщила, что затраты таксопарков и частных лиц за год выросли на 60–70%. Чтобы компенсировать такие расходы на машины, запчасти и топливо, поднять цены на поездки нужно было пропорционально. В итоге в Новосибирске не редкостью стали цифры в 400–700 рублей за короткие поездки и 700–900 рублей за дальние.

Но таксисты даже такими цифрами недовольны.

— Даже 500 рублей — это копейки сейчас. Расходы бешеные, плюс еще у агрегаторов комиссия большая — до 30%, — отметил водитель такси Анатолий. — Днем могут поездки и как раньше стоить по 200–300 рублей. В итоге после смены остается тысяча-полторы.

Его поддерживает коллега Руслан.

— Утром в час пик много поездок не сделаешь. Одна, максимум две из-за пробок. И в итоге не заработаешь ничего, хотя и цена там по 500–600 рублей. Днем я вообще стал уходить с линии, потому что цена копеечная становится, — подчеркнул таксист.

Агрегаторы также заявили о дефиците водителей. В Новосибирске он составляет минимум 15%.

После серьезного увеличения цен на такси в Новосибирске горожане начали искать альтернативы. Многие пытаются выяснить, где дешевле, и перебирают «Яндекс Такси», «Везет» и «Максим» в надежде найти варианты подешевле. В это время в городе появляется всё больше рекламы агрегатора Drivee.

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