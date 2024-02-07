«Дата сдачи зависит от концессионера»: что происходит на стройке четвертого моста — ответ Минтранса

На строительстве четвертого моста в Новосибирске работает 122 человека. В ответе на запрос НГС региональный Минтранс рассказал подробности о ходе стойки.
Сейчас идет демонтаж вспомогательных сооружений для пилона и вантовой части моста у площади Будагова. Строители также ведут работы по путепроводу тоннельного типа через Транссибирскую магистраль по основному ходу трассы, готовят фундамент для акустических экранов. На объекте начали монтировать металлоконструкции на пункте взимания платы и расчистку поймы реки Обь в районе опоры
На запрос корреспондента НГС о сроках сдачи четвертого моста в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства не назвали точную дату. В пресс-службе сообщили, что сдача зависит от концессионера и сроки завершения не переносились.
— Сроки сдачи объекта определены концессионным соглашением. Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию состоится после получения заключения о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации. Сроки завершения строительства мостового перехода через Обь в створе Ипподромской в Новосибирске не переносились. Дата завершения строительства зависит от концессионера, ведущего строительство на объекте, — написали в пресс-службе Минтранса.
НГС направил повторный запрос в Министерство строительства с просьбой уточнить, когда по мосту откроют движение.
Еще в июле 2023 года в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области заявляли, что срок окончания работ — декабрь 2023 года. Тогда, по данным ведомства, объект был готов на 85%. При этом запустить движение собирались в начале 2024 года после получения необходимых разрешений. В ноябре из-за стройки случился скандал — правительство заморозило переводы денег концессионеру. Работы были на некоторое время приостановлены, а в «ВИС» сообщили, что сдача моста планируется на конец 2024 года.