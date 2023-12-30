Очереди из фур: в Новосибирской области перекрыли движение на трассах из-за гололеда и ветра

В Новосибирской области ограничили движение грузового и пассажирского транспорта на некоторых участках трасс. Причиной стали неблагоприятные погодные условия — гололед, сильный боковой ветер и ограничение видимости.
Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области, в 6 утра ограничили движение на трассе Р-254 «Иртыш» в границах Новосибирской области — с 947-го по 1454-й километр. В 02:30 ограничили движение для грузового и пассажирского транспорта на автодороге К-17Р Новосибирск — Кочки — Павлодар. Ограничение введено ГКУ «Сибуправтодор» и ГКУ НСО «ТУАД».
Изначально ограничение ввели до 10 часов. В пресс-службе ТУАД уточнили, что из-за ветра ограничения пришлось продлить до 12 часов.
Госавтоинспекция Новосибирской области напоминает водителям о соблюдении скоростного режима и дистанции и просит воздержаться от выполнения опасных маневров.
В Тогучинском районе Новосибирской области сегодня утром на трассе в Ленинск-Кузнецкий произошло ДТП с грузовиком, из-за которого образовалась пробка.