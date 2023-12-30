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Тема дняПерекрыли движение на трассах из-за ветра
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Очереди из фур: в Новосибирской области перекрыли движение на трассах из-за гололеда и ветра

Ограничение продлили с 10 утра до 12 часов дня

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В Коченевском районе появилась очередь из фур

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В Новосибирской области ограничили движение грузового и пассажирского транспорта на некоторых участках трасс. Причиной стали неблагоприятные погодные условия — гололед, сильный боковой ветер и ограничение видимости.

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области, в 6 утра ограничили движение на трассе Р-254 «Иртыш» в границах Новосибирской области — с 947-го по 1454-й километр. В 02:30 ограничили движение для грузового и пассажирского транспорта на автодороге К-17Р Новосибирск — Кочки — Павлодар. Ограничение введено ГКУ «Сибуправтодор» и ГКУ НСО «ТУАД».

Изначально ограничение ввели до 10 часов. В пресс-службе ТУАД уточнили, что из-за ветра ограничения пришлось продлить до 12 часов.

Госавтоинспекция Новосибирской области напоминает водителям о соблюдении скоростного режима и дистанции и просит воздержаться от выполнения опасных маневров.

В Тогучинском районе Новосибирской области сегодня утром на трассе в Ленинск-Кузнецкий произошло ДТП с грузовиком, из-за которого образовалась пробка.

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