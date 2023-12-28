Должно ли государство вмешиваться в строительство платных дорог? Разговор о новой трассе М-12 и цене на проезд

— Они имеют место быть, но всё-таки строить платную дорогу за казенный счет несколько странно. Мы не развили дорожную отрасль, в особенности в регионах, до такой степени, чтобы бюджетные деньги можно было перекладывать на коммерческую составляющую. Это не супермаркет у дома, чтобы быстро окупаться. Тем более собирая с людей еще раз деньги, которые они уже заплатили прямым или косвенным образом, — говорит наш собеседник.



Однако открытие М-12 всё же может пойти и на пользу автовладельцам, а не только бизнесу, считает Серов. Правда, лишь косвенно. Например, часть тех же крупных грузоперевозчиков может перебраться на М-12, тем самым разгрузив ту же М-7.



— Я ехал и видел, что большинство автомобилей на той же М-7 — грузовые. Поэтому, если хотя бы треть этих грузовиков уйдет на М-12, движение по М-7 будет проходить быстрее, комфортнее и удобнее для всех остальных участников движения. Тем более что на М-7 есть узкие участки, где всего одна-две полосы, и там собираются длинные пробки из тех же грузовиков. Собственно, возвращаемся к той же проблеме: мы начали строить хорошие платные дороги, не решив вопрос с качеством бесплатных федеральных дорог, — подытожил депутат.

