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Выехал на встречку, погиб на месте: смертельное ДТП произошло под Новосибирском

На встречной полосе движения квадроцикл столкнулся с грузовым Mersedes Aktros

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Причины, по которым квадроцикл оказался на встречной полосе движения, выясняются

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Ранним утром 23 декабря на «Чуйском тракте» в Черепановском районе погиб 25-летний водитель квадроцикла. По данным областного ГИБДД, мужчина выехал на встречную полосу движения, он погиб на месте при столкновении с грузовиком.

— Мужчина 1998 года рождения, управляя квадроциклом, выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встроенным грузовым автомобилем Mersedes Aktros, под управлением мужчины 1964 года рождения. В результате происшествия, мужчина, управлявший квадроциклом, скончался от полученных травм, — рассказали в ГИБДД Новосибирской области.

Накануне еще одно смертельное ДТП произошло на трассе в Новосибирской области. Грузовик MAN не выдержал безопасную дистанцию и врезался в легковой автомобиль Toyota Rav4, который ехал впереди него. Toyota выбросило на встречку.

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