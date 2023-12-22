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«Отбросило под встречный грузовик»: смертельное ДТП произошло на трассе в Новосибирской области

Один человек погиб, трое пострадали

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Авария произошла в Болотнинском районе

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В Новосибирское области вечером 22 декабря произошло смертельное ДТП на трассе. Как сообщили в областном ГИБДД, авария произошла в Болотнинском районе.

— 49-летний мужчина ехал на автомобиле MAN в сторону Кемерово. По предварительным данным, водитель не выдержал безопасную дистанцию и врезался в легковой автомобиль Toyota Rav4, который ехал впереди него. От удала легковой автомобиль отбросило под встречный грузовой автомобиль Scania, — пояснили в инспекции.

В результате аварии погиб 61-летний водитель Toyota Rav4. Также в ДТП пострадали два мужчины 32 и 28 лет и 23-летняя девушка, все они находились в легковом автомобиле. Их увезли в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в Болотнинском районе Новосибирской области произошла авария с участием фуры и двух автобусов. В результате два водителя оказались зажаты в салонах — оттуда их доставали спасатели.

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