«Отбросило под встречный грузовик»: смертельное ДТП произошло на трассе в Новосибирской области

В Новосибирское области вечером 22 декабря произошло смертельное ДТП на трассе. Как сообщили в областном ГИБДД, авария произошла в Болотнинском районе.
— 49-летний мужчина ехал на автомобиле MAN в сторону Кемерово. По предварительным данным, водитель не выдержал безопасную дистанцию и врезался в легковой автомобиль Toyota Rav4, который ехал впереди него. От удала легковой автомобиль отбросило под встречный грузовой автомобиль Scania, — пояснили в инспекции.
В результате аварии погиб 61-летний водитель Toyota Rav4. Также в ДТП пострадали два мужчины 32 и 28 лет и 23-летняя девушка, все они находились в легковом автомобиле. Их увезли в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее в Болотнинском районе Новосибирской области произошла авария с участием фуры и двух автобусов. В результате два водителя оказались зажаты в салонах — оттуда их доставали спасатели.