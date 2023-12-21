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Автобусы и фура столкнулись на новосибирской трассе — водителей зажало в салонах

Есть ли пострадавшие среди пассажиров, не сообщается

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Авария произошла на трассе «Сибирь»

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21 декабря в Болотинском районе Новосибирской области произошла авария с участием фуры и двух автобусов. В результате два водителя оказались зажаты в салонах — оттуда их доставали спасатели. Об этом НГС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Новосибирской области.

По информации ведомства, авария произошла на трассе Р-255 «Сибирь». Один из автобусов, попавших в ДТП, был пустым. Во втором находились 4 пассажира.

Водителей, которых вытащили спасатели, госпитализировали. Есть ли пострадавшие среди пассажиров, в ведомстве не уточняют. Редакция также обратилась за комментарием в Госавтоинспекцию.

Накануне, 20 декабря, на новосибирской трассе произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Honda пошел на обгон и врезался в грузовик. В результате водитель легкового автомобиля скончался от полученных травм. ГИБДД опубликовала кадры с места аварии.

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