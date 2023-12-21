Автобусы и фура столкнулись на новосибирской трассе — водителей зажало в салонах

21 декабря в Болотинском районе Новосибирской области произошла авария с участием фуры и двух автобусов. В результате два водителя оказались зажаты в салонах — оттуда их доставали спасатели. Об этом НГС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Новосибирской области.
По информации ведомства, авария произошла на трассе Р-255 «Сибирь». Один из автобусов, попавших в ДТП, был пустым. Во втором находились 4 пассажира.
Водителей, которых вытащили спасатели, госпитализировали. Есть ли пострадавшие среди пассажиров, в ведомстве не уточняют. Редакция также обратилась за комментарием в Госавтоинспекцию.
Накануне, 20 декабря, на новосибирской трассе произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Honda пошел на обгон и врезался в грузовик. В результате водитель легкового автомобиля скончался от полученных травм. ГИБДД опубликовала кадры с места аварии.