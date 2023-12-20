freedom
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 6/10
usd 90.09
eur 98.58
Тема дняЧто губернатор НСО ответил на вопросы журналистов
Все новости
Все новости

Пошел на обгон: мужчина погиб в ДТП на новосибирской трассе — автомобиль превратился в груду металла

В ГИБДД опубликовали видео с места трагедии

4 819

Похоже, что автомобиль не подлежит восстановлению

Поделиться

Утром 20 декабря в Коченевском районе Новосибирской области в ДТП погиб мужчина 1966 года рождения. Мужчина ехал за рулем автомобиля Honda CRV, пошел на обгон и врезался в грузовик, сообщили в ГИБДД региона.

— Водитель-мужчина, управляя автомобилем Хонда ЦРВ, двигался со стороны города Омска в сторону города Новосибирска. В пути следования на 1426-м километре трассы Р-254 «Иртыш» при обгоне совершил столкновение с автомобилем МАН, под управлением водителя-мужчины 1988 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля Honda CRV получил травмы, несовместимые с жизнью, — озвучил предварительные данные по ДТП начальник ОГИБДД ОМВД России по Коченевскому району Сергея Киселев.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Комментарий Сергея Киселева по ДТП

Видео: ГИБДД НСО

57-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. На месте ДТП работают инспекторы ГИБДД и следователи.

17 декабря на Кошурникова в замерзшую фуру влетел легковой автомобиль. Посмотрите, что с ним стало.

По теме

ДТПСмертельное ДТППогиб в ДТПКоченевский район
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter