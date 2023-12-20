Пошел на обгон: мужчина погиб в ДТП на новосибирской трассе — автомобиль превратился в груду металла

Утром 20 декабря в Коченевском районе Новосибирской области в ДТП погиб мужчина 1966 года рождения. Мужчина ехал за рулем автомобиля Honda CRV, пошел на обгон и врезался в грузовик, сообщили в ГИБДД региона.
— Водитель-мужчина, управляя автомобилем Хонда ЦРВ, двигался со стороны города Омска в сторону города Новосибирска. В пути следования на 1426-м километре трассы Р-254 «Иртыш» при обгоне совершил столкновение с автомобилем МАН, под управлением водителя-мужчины 1988 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля Honda CRV получил травмы, несовместимые с жизнью, — озвучил предварительные данные по ДТП начальник ОГИБДД ОМВД России по Коченевскому району Сергея Киселев.
57-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. На месте ДТП работают инспекторы ГИБДД и следователи.
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