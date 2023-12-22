В мэрии объяснили, почему автобусы в Новосибирске увеличивали интервалы во время морозов

В Новосибирске во время морозов 7 и 8 декабря были увеличены интервалы движения автобусов из-за поломок. За два дня количество сходов из-за поломок увеличилось в 2–2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом за неделю до морозов. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС.
Чаще всего в морозы у автобусов отказывали пневматическая и гидравлическая системы. При таких поломках подвижной состав снимается с линии для проведения оперативного ремонта в депо, тем самым увеличивая интервал движения. Учет сходом подвижного состава ведет служба МКУ «ЦУГАЭТ».
— Согласно данным муниципальной информационной системы «АСУ-Навигация», в дни аномально низких температур, а именно: 7 и 8 декабря текущего года, зафиксировано незначительное падение выпуска транспортных средств муниципальных маршрутов регулярных перевозок по отношению к предыдущему периоду — в районе 14%, — отметили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Жители Новосибирска во время морозов жаловались на холодные салоны и сломанные системы отопления. В мэрии отметили, что после жалоб были проверены троллейбусы — отопительные приборы там были в исправном состоянии.
— Учитывая небольшое расстояние между остановочными пунктами и частое открывание дверей для посадки-высадки пассажиров, особенно в период установления морозов, температура в салонах транспортных средств, обслуживающих маршрутную сеть, может существенно понижаться, — добавили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Жалобу на холодный салон можно оставить непосредственно перевозчику, в «ЦУГАЭТ» по телефону
По социальному стандарту транспортного обслуживания включать печку в автобусах и маршрутках нужно, когда среднесуточная температура на улице опускается ниже 5 градусов. При этом в автобусах отопительные приборы должны обеспечивать на стоянке при закрытых дверях перепад температур снаружи и внутри салона как минимум 20 градусов.
В мэрии Новосибирска заявили, что избежать поломок грейдеров во время морозов невозможно. Эту технику используют для уборки промерзшего наката с дорог.