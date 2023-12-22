В мэрии объяснили, почему автобусы в Новосибирске увеличивали интервалы во время морозов

В Новосибирске во время морозов 7 и 8 декабря были увеличены интервалы движения автобусов из-за поломок. За два дня количество сходов из-за поломок увеличилось в 2–2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом за неделю до морозов. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС.