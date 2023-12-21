«Избежать невозможно»: мэрия Новосибирска заявила о риске поломки дорожной техники в мороз

В мэрии Новосибирска заявили, что избежать поломок грейдеров во время морозов невозможно. Эту технику используют для уборки промерзшего наката с дорог.



На прошлой неделе, 12 декабря, во время аппаратного совещания мэр Анатолий Локоть отчитал департамент транспорта за то, что после уборки дорог после сильных снегопадов половина грейдеров вышли из строя. НГС обратился в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, сколько единиц сломались, почему это произошло и что собираются сделать для того, чтобы избежать таких ситуаций.

