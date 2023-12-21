«Избежать невозможно»: мэрия Новосибирска заявила о риске поломки дорожной техники в мороз

В мэрии Новосибирска заявили, что избежать поломок грейдеров во время морозов невозможно. Эту технику используют для уборки промерзшего наката с дорог.
На прошлой неделе, 12 декабря, во время аппаратного совещания мэр Анатолий Локоть отчитал департамент транспорта за то, что после уборки дорог после сильных снегопадов половина грейдеров вышли из строя. НГС обратился в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, сколько единиц сломались, почему это произошло и что собираются сделать для того, чтобы избежать таких ситуаций.
В департаменте транспорта ответили, что всего у муниципалитета есть 50 грейдеров. Их закупили с 2003 по 2023 годы. После сильных снегопадов в начале декабря, из-за похолодания до -37 градусов, тяжелые грейдеры вывели на уборку только 9 декабря. К работе привлекли 26 единиц. Они скалывали неровности и накат на улицах Большевистской, Кирова, Октябрьской, Восход, Бердском шоссе и других участках.
— Однако эксплуатация при таких низких температурах окружающего воздуха в течение суток от -30 градусов и ниже привело к поломке гидравлической системы примерно у половины выведенных грейдеров, — сообщили в пресс-центре мэрии.
К 20 декабря в рабочем состоянии находятся 36 грейдеров, 4 — на консервации, и 10 — на ремонте.
В мэрии ответили на вопрос о том, какие меры будут предприняты для того, чтобы избежать повторения таких ситуаций. По информации властей, на ремонтных базах ДЭУ работает высококвалифицированный персонал, создан необходимый запас деталей. Это позволяет оперативно ремонтировать технику и поддерживать ее в рабочем состоянии.
— К сожалению, в дальнейшем подобные ситуации избежать невозможно, так как в приоритете всегда будет стоять поддержание безопасности и нормативного состояния автомобильных дорог, — уточнили в мэрии.
Согласно прогнозу синоптиков, 21–23 декабря в Новосибирске ожидается теплая погода. Температура может подняться до 0 градусов. А во время январских выходных, по информации погодных сайтов, в городе может похолодать до -38 градусов.