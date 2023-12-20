«Заносы и гололедица»: какой будет погода в Новосибирске до конца рабочей недели

23 декабря ночью ожидается по области -4…+1 градусов со снегом, местами до -9. Днем от -3 до +2 градусов и без осадков.



Ранее НГС писал о том, каким будет в Новосибирске январь. По прогнозам сервисов, возможны морозы до -41 градуса.

