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«Заносы и гололедица»: какой будет погода в Новосибирске до конца рабочей недели

Резкого похолодания синоптики не прогнозируют

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В городе будут метели и снегопады

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В Новосибирске до конца рабочей недели ожидаются дни со снегопадами и небольшим ветром. Никаких резких изменений в сторону повышения или понижения температуры не прогнозируется Об этом НГС рассказали синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

— До конца рабочей неделе будут сохраняться осадки. Повышение ждет. Осадки будут сохраняться. К субботе осадки закончатся, начнутся прояснения. Но формата, что температура опустится до -20 и ниже градусов, пока не предполагаем, — пояснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.

В ночь со среды на четверг, 20 декабря, ожидается небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха будет в районе -7…-9 градусов.

Днем в Новосибирске в четверг, 21 декабря, днем умеренный снег будет сохраняться. Температура воздуха будет около-4…-6. Ветер Южный ночью 4–9, днем 8–13 м/сек. На дорогах ожидаются снежные заносы, гололедица.

22 декабря ночью сохраняется умеренный снег. Температура будет в районе -4…- 6 градусов. Днем мокрый снег, температура около 0. Ожидается мокрый снег, ветер юго-западный 7–12 м/сек.

23 декабря ночью ожидается небольшой мокрый снег, днем будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью и днем будет около нуля. Ближе к вечеру 23 декабря возможно незначительное понижение. Ветер юго-западный ночью 6 -1 м\сек, днем 3–8 м\сек. Вечером температура может опуститься из-за прекращения осадков до -6…-8, по области до -11…-16 градусов

В области в ночь с 20 на 21 декабря до -16 градусов, днем — до -6 градусов. Ожидается умеренный снег по всей территории области, местами метели и усиление ветра днем до 18 м\сек.

22 декабря ночью будет в регионе около -3…-8 градусов, днем -3…+2 градусов. Положительные значения ожидаемы на юго-западной части области. Снег и мокрый снег, порывистый ветер до 17 м\сек.

23 декабря ночью ожидается по области -4…+1 градусов со снегом, местами до -9. Днем от -3 до +2 градусов и без осадков.

Ранее НГС писал о том, каким будет в Новосибирске январь. По прогнозам сервисов, возможны морозы до -41 градуса.

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