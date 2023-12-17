«У меня замерзли ноги». Почему в новосибирских трамваях № 14 может быть холодно? Отвечает мэрия

В начале декабря журналист НГС Анастасия Бичакова написала колонку о том, что у нее сильно замерзли ноги в новосибирском трамвае № 14. Как выяснилось, в выпущенном на маршрут транспорте может быть холодно из-за частого открывания дверей на остановках. Также эффективность отопления зависит от года выпуска трамвая. Об этом в ответ на запрос редакции сообщили в мэрии.

