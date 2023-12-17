«У меня замерзли ноги». Почему в новосибирских трамваях № 14 может быть холодно? Отвечает мэрия

В начале декабря журналист НГС Анастасия Бичакова написала колонку о том, что у нее сильно замерзли ноги в новосибирском трамвае № 14. Как выяснилось, в выпущенном на маршрут транспорте может быть холодно из-за частого открывания дверей на остановках. Также эффективность отопления зависит от года выпуска трамвая. Об этом в ответ на запрос редакции сообщили в мэрии.
По информации мэрии, по городу курсируют трамваи № 14 разных моделей и годов выпуска, начиная с 1988-го. Одни из них укомплектованы 4 отопителями общей мощностью 10 кВт; другие 5–6 отопителями всего до 20 кВт; а третьи — заводскими трубчатыми электронагревателями общей мощностью 9 кВт. Причем в последних приборы установлены непосредственно под пассажирскими сидениями.
— Учитывая небольшое расстояние между остановками и частое открывание дверей, во время установления морозов температура в транспорте может понижаться. Установка дополнительных отопителей, сверх предусмотренного количества может привести к превышению допустимой электрической нагрузки, а также перегреву проводки, — говорится в ответе на запрос.
Состояние транспортных средств, в том числе отопительной системы, регулярно проверяется перед выходом на линию, утверждается в нем.
Трамваи нередко ломаются, заметила корреспондент. Как уточняют в мэрии, в среднем за сутки фиксируется 6–7 случаев, когда вагоны заходят в депо из-за технических неисправностей. Обычно они незначительные и быстро устраняются, заверили НГС.
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