«Сказали греться на вокзале, а его нет». В Новосибирской области электричка опоздала на час — что пассажиры делали в мороз

Электричка из Болотного в Новосибирск должна была выехать в 5:52. По словам Олега, за несколько минут до отправления было объявлено, что рейс задерживается на 1 час 15 минут, уверяет Олег. Со слов сибиряка, он позвонил в диспетчерскую АО «Экспресс-Пригород», и там ему сообщили о поломке поезда.



В итоге электричка выехала в Новосибирск примерно в 7:07, добавил мужчина. Чтобы не ждать на станции, он возвращался домой. Хотя в диспетчерской якобы посоветовали погреться на вокзале.



— Но на нашей остановке нет вокзала, — иронизирует Олег.

