«Сказали греться на вокзале, а его нет». В Новосибирской области электричка опоздала на час — что пассажиры делали в мороз

Рано утром 8 декабря в городе Болотное сломалась электричка, которая должна была ехать до Новосибирска. В холодную погоду рейс задержали больше, чем на час, заявил местный житель, читатель НГС Олег (имя изменено по просьбе мужчины). Из-за этого одним пассажирам пришлось возвращаться домой, а другим вызывать такси или идти на трассу и ловить попутку.
Электричка из Болотного в Новосибирск должна была выехать в 5:52. По словам Олега, за несколько минут до отправления было объявлено, что рейс задерживается на 1 час 15 минут, уверяет Олег. Со слов сибиряка, он позвонил в диспетчерскую АО «Экспресс-Пригород», и там ему сообщили о поломке поезда.
В итоге электричка выехала в Новосибирск примерно в 7:07, добавил мужчина. Чтобы не ждать на станции, он возвращался домой. Хотя в диспетчерской якобы посоветовали погреться на вокзале.
— Но на нашей остановке нет вокзала, — иронизирует Олег.
По его информации, после того, как на станцию пришла опоздавшая электричка, проблемы не закончились. Он утверждает, что в двух вагонах где-то в середине состава не работало отопление.
— Собственно, в них почти никто и не ехал. Ну, может, разве что по одному «моржу» сидело. Но, по-моему, находиться там было невозможно, — подытожил сибиряк.
Чтобы подробнее узнать о ситуации, НГС отправил запрос в АО «Экспресс-Пригород».
Ранее сибирячка получила 700 тысяч за травму на железной дороге — ей ампутировало ногу.