freedom
СЕЙЧАС -15°С
Пробки 7/10
usd 89.76
eur 97.91
Тема дняСибиряк вытащил соседку из горящего дома
Все новости
Все новости

В Новосибирске на девяти участках улиц запретят ночную парковку — смотрим карту

Ограничения введут в Октябрьском районе

1 181

Решение принято «в целях исключения предпосылок возникновения» ДТП

Поделиться

В Новосибирске на девяти участках улиц Октябрьского района планируют ограничить парковку. Как сообщили в пресс-центре мэрии, на них планируется запретить парковать автомобили ночью.

Специалисты со ссылкой на управление автомобильных дорог мэрии уточнили, что решение об изменении организации движения принято «в целях исключения предпосылок возникновения» ДТП.

В список попали участки улиц Маковского, Шевченко, Московской и других. Ограничения введут на улицах 9 Ноября, Грибоедова, Бориса Богаткова и остальных.

— После 15 декабря на указанных участках будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор» с табличкой 8.5.4 «Время действия с 22–00 до 07–00», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Водителей автомобили попросили быть внимательными при проезде участков и соблюдать требования дорожных знаков.

В ноябре стало известно, что в Новосибирске запретят парковку еще на шести улицах города. НГС подготовил карту ограничений.

По теме

ПарковкаОграничение движенияДорогиОктябрьский районПарковка автоНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter