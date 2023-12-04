В Новосибирске на девяти участках улиц запретят ночную парковку — смотрим карту

В Новосибирске на девяти участках улиц Октябрьского района планируют ограничить парковку. Как сообщили в пресс-центре мэрии, на них планируется запретить парковать автомобили ночью.
Специалисты со ссылкой на управление автомобильных дорог мэрии уточнили, что решение об изменении организации движения принято «в целях исключения предпосылок возникновения» ДТП.
В список попали участки улиц Маковского, Шевченко, Московской и других. Ограничения введут на улицах 9 Ноября, Грибоедова, Бориса Богаткова и остальных.
— После 15 декабря на указанных участках будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор» с табличкой 8.5.4 «Время действия с 22–00 до 07–00», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Водителей автомобили попросили быть внимательными при проезде участков и соблюдать требования дорожных знаков.
В ноябре стало известно, что в Новосибирске запретят парковку еще на шести улицах города. НГС подготовил карту ограничений.