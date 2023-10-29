«Да, прячемся. Да, отказываемся». Таксист — об обманах пассажиров, процентах агрегатора и росте стоимости поездок

Новосибирцы всё чаще сталкиваются с тем, что водители такси не хотят везти пассажиров слишком далеко или по проблемным маршрутам. Они прячутся или просят отменить заказ. Таксист Константин решил ответить возмущенным горожанам и объяснить, почему водители так поступают. Он заявил, что повышенные цены на поездки почти никак не изменили ситуацию в лучшую сторону, и предложил, что могло бы переломить тренд на «прятки». Далее — от первого лица.
Агрегатор такси «ведет активную работу с водителями», а именно в том, что водитель в течение всего времени на линии (за рулём) подвергается постоянному стрессу. Это разные ситуации на дороге, пробки, строительство развязок, ремонт дорог, перекрытие, конфликты при перестроении. Еще и всем не угодишь.
Бывает, пассажир обманывает и не рассчитывается. Бывают ДТП, порез шин, грязный пассажир
Правда, иногда после долгих переписок удается получить... Нет, не компенсацию, а промокод на приоритет, который на самом деле никак не работает.
Если водитель работает на своем авто, то это и обслуживание, и налоги, и смена резины, и парковка, и штрафы тоже бывают. А топливо подорожало. Вот и приходится водителям отказываться от поездок с низким тарифом. Да, прячемся. Да, отказываемся.
Предлагаю посмотреть всё на примере конкретной поездки.
Вот пример. С поездки 69,49 рубля забрал себе агрегатор. Далее из этой суммы нужно вычесть налог, например на самозанятого, потом бензин, обслуживание, амортизация, мойка автомобиля.
Еще бывает, что в час пик, когда повышенный спрос или доплаты, получаешь заказ, едешь 10 минут, 3–5 километра. Ожидаешь клиента, а он не выходит или отменяет заказ. И если это было за наличку, то водитель теряет не только время. У него получаются только расходы и упущенная выгода: именно в это время повышенный спрос, а ты стоишь.
А если пассажир не оплатил поездку и убежал, то агрегатор всё равно берет комиссию. Она также заложена в стоимость подорожавшего проезда в такси, который так возмущает пассажиров.
Буквально 2 дня назад вез пассажира из Бердска в Новосибирск. Это 33 километра, больше часа в пути, время — час пик, вечер, и такая поездка стоила 610 рублей. Агрегатор предложил компенсацию, но с кучей размытых условий. В общем, в итоге бонус за эту поездку так и не пришел. Переписка с поддержкой ни к чему не привела.
Есть решение, на мой взгляд: вернуть бонус для водителей, когда происходит нештатная ситуация. Агрегатор тогда давал водителям скидку на свою комиссию на 3–12 часов. Это покрывало бы убытки и расходы, связанные с какими-либо случаем. Конкуренция между агрегаторами, конечно, тоже может улучшить ситуацию.
Считаю, что если агрегатор будет лояльнее относиться к водителям, то и качество обслуживания пассажиров значительно вырастет. Водитель тоже не хочет терять время и простаивать за углом дома.
Ранее новосибирцы рассказали, как им пришлось столкнуться с отказами таксистов от поездок.