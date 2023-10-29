«Да, прячемся. Да, отказываемся». Таксист — об обманах пассажиров, процентах агрегатора и росте стоимости поездок

Агрегатор такси «ведет активную работу с водителями», а именно в том, что водитель в течение всего времени на линии (за рулём) подвергается постоянному стрессу. Это разные ситуации на дороге, пробки, строительство развязок, ремонт дорог, перекрытие, конфликты при перестроении. Еще и всем не угодишь.

Бывает, пассажир обманывает и не рассчитывается. Бывают ДТП, порез шин, грязный пассажир и т. д. Водитель при обращении в агрегатор о сложившийся ситуации остается с ней один. Поддержка шлет отписки: «Мы вас понимаем, но такое бывает, ты молодец, поставим на контроль». Думаю, что пассажир в ситуации, когда поездка не состоялась вовремя из-за водителя, как правило, получает от поддержки не только слова утешения. В отличие от водителя.