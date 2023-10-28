«Никто не мог сдвинуться с места»: новосибирец вышел регулировать затор на Ватутина — видео

28 октября в Новосибирске на пересечении улиц Ватутина и Немировича-Данченко образовалась пробка. По информации паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте», на участке дороги перестал работать светофор. Регулировать перекресток вышел мужчина.
— В какой-то момент все встали, и никто не мог сдвинуться с места, потому что были зажаты со всех сторон. Спасибо мужчине, который вышел регулировать перекресток, — указано в сообщении.
Действия жителя Новосибирска попали на видео. На кадрах можно заметить, как сибиряк стоит на проезжей части и подает водителям автомобилей знаки. В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску НГС сообщили, что обычный житель города не может регулировать движение.
Информация о заторе появилась на сайте 2ГИС. По данным сервиса, движение затруднено по улице Ватутина от остановки «Лыжная база» до перекрестка с Немировича-Данченко. Один из пользователей 2ГИС заявил, что находился в пробке около часа.
В июле в Новосибирске мужчина вышел на дорогу регулировать пробку на пересечении улиц Дуси Ковальчук и Плановой. В пресс-службе новосибирской ГИБДД сообщили, что пешеходы не должны принимать на себя функции регулировщика.
— Им запрещено выходить на пересечение улиц, поскольку это небезопасно для их жизни и здоровья и может создать препятствие для движения транспортных средств. Если пешеходы нарушают ст. 12.30 КоАП РФ по ч. 1 (нарушение, повлекшее создание помех движения транспортных средств), им грозит штраф в размере тысячи рублей), — сообщали в ведомстве.